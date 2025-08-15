Ministro da Saúde anuncia novos investimentos para fortalecer atendimento oncológico em hospitais de referência no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Alexandre Padilha ressaltou ações do programa "Agora Tem Especialistas", que está sendo implementado simultaneamente em outros 12 estados

Clique aqui e escute a matéria

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, segue cumprindo agenda em Pernambuco. Na manhã desta sexta-feira (15) ao lado do prefeito do Recife, João Campos, acompanhou de perto a implementação da estratégia nacional para prevenção e eliminação do câncer do colo do útero, além da ampliação do atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Essas ações fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera para consultas, exames e cirurgias, com foco em áreas estratégicas como oncologia e saúde da mulher.

Programa útero é vida chega ao Brasil inteiro

A agenda começou às 10h na Unidade de Saúde da Família Doutora Fernanda Wanderley, na Linha do Tiro, com o lançamento nacional do programa Útero é Vida — uma ação iniciada no Recife e que agora será expandida para todo o país.

A unidade foi a primeira do Brasil a implementar o rastreio organizado do câncer do colo do útero, colocando a capital pernambucana na frente da prevenção e controle da doença.

R$ 40 milhões para o Hospital da Mulher do Recife

Ministro anuncia R milhões investidos no Hospital da Mulher do Recife - Isabella Moura - JC

Em seguida, o ministro e o prefeito visitaram o Hospital da Mulher do Recife, onde Padilha anunciou o repasse de R$ 40 milhões para fortalecer o atendimento no estado. O foco é a ampliação das cirurgias ginecológicas e do rastreamento do câncer do colo do útero.

“Com esses recursos, vamos poder fazer mais de 5 mil cirurgias aqui no Hospital da Mulher, mais de 180 mil procedimentos poderiam ser realizados aqui. Vão ser mais cirurgias, mais consultas especializadas, mais exames especializados e menos tempo de espera”, disse o ministro.

Além disso, o Ministério da Saúde anunciou 400 mil procedimentos adicionais por ano, com destaque para a oncologia e cuidados em saúde da mulher.

O hospital realiza exames como colposcopia, biópsia e Cirurgia de Alta Frequência (CAF), todos incluídos na estratégia nacional de Oferta de Cuidados Integrados (OCI).

Teste de DNA-HPV substituirá o Papanicolau

Uma das principais inovações anunciadas é a substituição gradual do teste citopatológico tradicional (Papanicolau) pelo exame molecular de DNA-HPV, considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o método mais eficaz para detecção do vírus e prevenção do câncer do colo do útero.

O Recife foi escolhido como cidade pioneira na execução da nova estratégia do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

A proposta é reorganizar toda a linha de cuidado, com rastreio organizado por meio do teste de HPV de alto risco em mulheres e pessoas com útero entre 25 e 64 anos, garantindo diagnóstico precoce, tratamento rápido e incentivo à vacinação contra o HPV.

Câncer do colo do útero: alta incidência no Recife

O câncer do colo do útero é o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres brasileiras (excluindo tumores de pele não melanoma), com incidência de 15,38 casos para cada 100 mil mulheres por ano no país, entre 2023 e 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Em Pernambuco, a estimativa é de 15,18 casos, e no Recife, 18,02 por 100 mil mulheres ao ano.

Visitas a outras unidades de saúde em Recife

Seguindo sua agenda em Recife, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou na tarde desta sexta-feira (15) três importantes instituições de saúde da capital pernambucana: o Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP), o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e o Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco (PROCAPE).

Durante essas visitas, Padilha anunciou novas medidas para fortalecer o tratamento do câncer no estado, integradas à estratégia nacional de ampliação da oferta de especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Saiba como acessar o JC Premium