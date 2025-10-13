Professor é acusado de agressão verbal e ameaça contra aluno

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vídeo mostra professor de ciências insultando e ameaçando aluno de 15 anos. A mãe do estudante, indignada, busca justiça e proteção para seu filho

Um vídeo registrado por um colega de sala evidencia uma situação de agressão verbal entre um professor e um aluno. O estudante de 15 anos é alvo de deboche e insultos por parte do professor de ciências em uma escola.

A agressão aconteceu no pátio da escola, onde o adolescente e outros colegas estavam. No vídeo, é possível ouvir quando o funcionário chama o menor de 'bandido'.

Revolta da mãe

A mãe do estudante, uma doméstica, ficou revoltada quando viu o vídeo e procurou a direção da escola para denunciar o educador.

"Meu filho chegou em casa me relatando que estava assistindo aula. Havia três adolescentes perturbando a aula, e o professor os repreendeu. Em seguida, ele se voltou para o meu filho e disse: 'Isso serve para você também, Zé do Cachão", relata.

A situação se agravou ainda mais quando o professor ameaçou o estudante. Apesar da ameaça, a vice-diretora da escola apenas pediu ao estudante que se sentasse no pátio, prometendo resolver a questão.

"Ele disse que se estivesse do lado de fora, estouraria a cara do meu filho", conta a mãe.

Denúncia

O vídeo não mostra, mas o estudante contou à mãe que também foi chamado, com ironia, de "Zé do Cachão". Para a mãe, esses são sintomas de bullying.

"Ele chamou meu filho de Zé do Cachão por ele ser magro, gostar de deixar a unha grande e estar com o cabelo pintado", desabafa. "Era uma maneira de humilhá-lo".

A mãe do adolescente agora acionou o departamento de polícia para a criança e o adolescente com a intenção de registrar um boletim de ocorrência contra o professor.

"Ele fechou as duas mãos e disse ao meu filho que se estivessem do lado de fora da sala, ele estouraria a cara dele", repetiu a mãe.

A questão agora é garantir a segurança do estudante ao frequentar a escola, onde o professor ainda leciona.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais