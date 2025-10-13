fechar
Vídeos | Notícia

Professor é acusado de agressão verbal e ameaça contra aluno

Vídeo mostra professor de ciências insultando e ameaçando aluno de 15 anos. A mãe do estudante, indignada, busca justiça e proteção para seu filho

Por TV Jornal Publicado em 13/10/2025 às 12:51
Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente
Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente - TV Jornal

Um vídeo registrado por um colega de sala evidencia uma situação de agressão verbal entre um professor e um aluno. O estudante de 15 anos é alvo de deboche e insultos por parte do professor de ciências em uma escola.

A agressão aconteceu no pátio da escola, onde o adolescente e outros colegas estavam. No vídeo, é possível ouvir quando o funcionário chama o menor de 'bandido'.

Revolta da mãe

A mãe do estudante, uma doméstica, ficou revoltada quando viu o vídeo e procurou a direção da escola para denunciar o educador.

"Meu filho chegou em casa me relatando que estava assistindo aula. Havia três adolescentes perturbando a aula, e o professor os repreendeu. Em seguida, ele se voltou para o meu filho e disse: 'Isso serve para você também, Zé do Cachão", relata.

A situação se agravou ainda mais quando o professor ameaçou o estudante. Apesar da ameaça, a vice-diretora da escola apenas pediu ao estudante que se sentasse no pátio, prometendo resolver a questão.

"Ele disse que se estivesse do lado de fora, estouraria a cara do meu filho", conta a mãe. 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Denúncia

O vídeo não mostra, mas o estudante contou à mãe que também foi chamado, com ironia, de "Zé do Cachão". Para a mãe, esses são sintomas de bullying.

"Ele chamou meu filho de Zé do Cachão por ele ser magro, gostar de deixar a unha grande e estar com o cabelo pintado", desabafa. "Era uma maneira de humilhá-lo".

A mãe do adolescente agora acionou o departamento de polícia para a criança e o adolescente com a intenção de registrar um boletim de ocorrência contra o professor.

"Ele fechou as duas mãos e disse ao meu filho que se estivessem do lado de fora da sala, ele estouraria a cara dele", repetiu a mãe.

A questão agora é garantir a segurança do estudante ao frequentar a escola, onde o professor ainda leciona.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags