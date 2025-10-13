Professor é acusado de agressão verbal e ameaça contra aluno
Vídeo mostra professor de ciências insultando e ameaçando aluno de 15 anos. A mãe do estudante, indignada, busca justiça e proteção para seu filho
Um vídeo registrado por um colega de sala evidencia uma situação de agressão verbal entre um professor e um aluno. O estudante de 15 anos é alvo de deboche e insultos por parte do professor de ciências em uma escola.
A agressão aconteceu no pátio da escola, onde o adolescente e outros colegas estavam. No vídeo, é possível ouvir quando o funcionário chama o menor de 'bandido'.
Revolta da mãe
A mãe do estudante, uma doméstica, ficou revoltada quando viu o vídeo e procurou a direção da escola para denunciar o educador.
"Meu filho chegou em casa me relatando que estava assistindo aula. Havia três adolescentes perturbando a aula, e o professor os repreendeu. Em seguida, ele se voltou para o meu filho e disse: 'Isso serve para você também, Zé do Cachão", relata.
A situação se agravou ainda mais quando o professor ameaçou o estudante. Apesar da ameaça, a vice-diretora da escola apenas pediu ao estudante que se sentasse no pátio, prometendo resolver a questão.
"Ele disse que se estivesse do lado de fora, estouraria a cara do meu filho", conta a mãe.
Denúncia
O vídeo não mostra, mas o estudante contou à mãe que também foi chamado, com ironia, de "Zé do Cachão". Para a mãe, esses são sintomas de bullying.
"Ele chamou meu filho de Zé do Cachão por ele ser magro, gostar de deixar a unha grande e estar com o cabelo pintado", desabafa. "Era uma maneira de humilhá-lo".
A mãe do adolescente agora acionou o departamento de polícia para a criança e o adolescente com a intenção de registrar um boletim de ocorrência contra o professor.
"Ele fechou as duas mãos e disse ao meu filho que se estivessem do lado de fora da sala, ele estouraria a cara dele", repetiu a mãe.
A questão agora é garantir a segurança do estudante ao frequentar a escola, onde o professor ainda leciona.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais