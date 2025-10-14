Dois protestos por moradia bloqueiam ponte e avenida do centro do Recife
Manifestações bloquearam Ponte Maurício de Nassau, no bairro de Santo Antônio, e avenida Cruz Cabuga, em Santo Amaro; trânsito ficou caótico
Dois protestos simultâneos no Recife fecharam o cruzamento da avenida Martins de Barros com a Ponte Maurício de Nassau, no bairro de Santo Antônio, e o cruzamento da avenida Norte com a Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, na manhã desta terça-feira (14).
Os manifestantes reivindicam acesso a moradia e obstruíram o trânsito nos dois locais com pneus queimados na pista. O tráfego ficou intenso nos dois pontos, com reflexos em várias áreas da cidade.
Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que uma grande nuvem de fumaça preta se formou no céu do bairro do Recife.
Na avenida Cruz Cabugá, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores por Moradia Digna e da Frente Popular por Moradia entoavam gritos enquanto fechavam o trânsito:"Onde é que eu vou morar?".
Não há informações sobre possível relação entre os dois protestos nem se foram feitos de forma coordenada.
O Corpo de Bombeiros informou que enviou viaturas para as duas ocorrências, mas não detalhou o efetivo deslocado aos locais. Policiais militares também acompanharam os atos.
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada às 9h35 e às 9h45 para as ocorrências, e que enviou agentes aos pontos de bloqueio.
O órgão afirmou que os manifestantes deixaram a avenida Cruz Cabugá, liberando o tráfego na via, e seguiram em protesto pela Ponte do Limoeiro. Eles passaram pelo Cais do Apolo e, por volta do meio-dia, se concentraram em frente à prefeitura do Recife.
Manifestantes se encaminham para Prefeitura do Recife
Após a liberação da via na Cruz Cabugá, os manifestantes seguiram até a sede da Prefeitura do Recife, onde se concentram desde o fim da manhã. O grupo afirma que o protesto só será encerrado quando uma comissão dos movimentos sociais for recebida pelo prefeito ou vice-prefeito.
Durante a manifestação, houve uma tentativa de invasão ao estacionamento da prefeitura, o que resultou em confronto com a Guarda Municipal. De acordo com integrantes do movimento, guardas municipais agrediram manifestantes.
Uma das atingidas foi Sandra, 50 anos, que sofreu um ferimento na cabeça. Ela foi levada ao Hospital da Restauração, onde recebeu atendimento. A religiosa irmã Tatiana, diretora ligada ao movimento, acompanha Sandra no hospital e informou que a paciente está em avaliação para saber se haverá necessidade de pontos ou se há risco de hemorragia.
Em nota, a gestão municipal afirmou que "não compactua com atos de violência" e que "mantém o diálogo com os movimentos sociais", além de garantir que vai apurar o ocorrido neste protesto sobre a denúncia de agressão a manifestantes pela Guarda Municipal.