Pernambuco recebe três prêmios nacionais por inovação em moradia popular
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh) e suas entidades vinculadas, Cehab e Perpart, foram reconhecidas com três prêmios nacionais por projetos inovadores de habitação de interesse social. O reconhecimento foi concedido pela Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação (ABC Habitação) durante o 72º Fórum Nacional, em João Pessoa (PB).
Os projetos premiados destacam as soluções criadas pelo estado para enfrentar desafios históricos e modernizar a gestão habitacional.
Cheque Esperança para “prédios-caixão”
O principal destaque foi o projeto Cheque Esperança, da Seduh, premiado na categoria Melhoria da Gestão da Habitação de Interesse Social. A iniciativa busca dar uma solução definitiva para o problema dos "prédios-caixão", edifícios condenados com risco de desabamento em Pernambuco.
O programa, que é fruto de um acordo judicial, integra a Justiça Federal e Estadual, o Ministério Público, a Caixa Econômica Federal, seguradoras e o Governo do Estado. A meta é desocupar e demolir 431 edifícios inseguros, oferecendo auxílio-moradia para as famílias e transformando os terrenos em novas moradias ou espaços públicos.
"A governadora Raquel Lyra tomou para si a responsabilidade de assumir essas negociações e entrar de mãos dadas com todos esses atores para dar um fim à problemática", afirmou a diretora de políticas habitacionais da Seduh, Érika Lócio.
Regularização fundiária digital
A Perpart também foi premiada na mesma categoria com o projeto "Melhoria da Gestão – Jardim Paulista". O trabalho se baseia no Sistema Regularize, uma plataforma digital criada em parceria com a Secretaria de Administração e a Universidade de Pernambuco. A ferramenta proporcionou um aumento de produtividade de mais de 300% na regularização de terrenos, com potencial para beneficiar até 100 mil famílias e gerar uma economia anual de cerca de R$ 16 milhões aos cofres públicos.
O presidente da Perpart, Francisco Amaral, destacou que o reconhecimento reforça o compromisso da instituição com a inovação e a transformação digital, tornando a regularização mais eficiente e transparente.
Obras premiadas em Caruaru
Por fim, a Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) foi premiada na categoria Produção de Moradias pelo Residencial Recanto das Laranjeiras, em Caruaru. O empreendimento conta com 500 unidades habitacionais e foi construído em parceria com o programa Morar Bem – Entrada Garantida, que subsidia R$ 20 mil para a compra do primeiro imóvel de famílias com renda de até dois salários mínimos.
Segundo a diretora Clarissa Lima, o projeto se destaca por sua arquitetura voltada ao bem-estar das famílias, oferecendo áreas de lazer como piscina, playground e quadras.