fechar
Pernambuco | Notícia

Pernambuco formaliza parceria com Insper para criação do Laboratório de Cidades

O Insper é uma instituição de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, referência em economia, negócios, direito, engenharia e políticas públicas

Por JC Publicado em 16/09/2025 às 15:45 | Atualizado em 16/09/2025 às 15:45
O objetivo é definir propostas para cidades mais inclusivas, sustentáveis e justas, que irão compor a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano
O objetivo é definir propostas para cidades mais inclusivas, sustentáveis e justas, que irão compor a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, e o coordenador do curso de Políticas Habitacionais do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), José Police Neto, assinaram acordo de cooperação técnica para a criação do Laboratório de Cidades em Pernambuco. A iniciativa tem como objetivo reunir dados, produzir diagnósticos e apoiar os municípios na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, buscando soluções para tornar as cidades mais inclusivas, justas e sustentáveis.

“Esse laboratório vai permitir que todo o corpo docente e a expertise do Insper nos ajudem a compilar dados e produzir diagnósticos fundamentais para o planejamento urbano. É um trabalho que vai fortalecer os municípios na construção de um arcabouço técnico e estratégico para a melhoria da qualidade de vida da população na construção de cidades mais justas, resilientes e atrativas para investimentos”, destacou Simone Nunes.

O Insper é uma instituição de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, referência em economia, negócios, direito, engenharia e políticas públicas. Reconhecido pela excelência acadêmica, atua na formação de líderes e na produção de conhecimento para transformar a sociedade. “O laboratório é o compromisso de uma instituição de ensino que quer ajudar na compilação dos dados para ajudar instituições públicas e privadas do Estado a buscarem recursos de financiamento público de pesquisas”, resume José Police Neto.

Os trabalhos começaram imediatamente após a assinatura do acordo, com a primeira reunião envolvendo Seduh, Condepe/Fidem, Insper e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi). No encontro foi deliberado a formação de uma segunda turma do curso de Políticas Habitacionais para gestores em Pernambuco.

CURSO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Em janeiro a Seduh realizou em parceria com o Insper o primeiro curso “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios”. As aulas foram voltadas para a formação de gestores públicos e lideranças do setor habitacional e de movimentos sociais em Pernambuco. A iniciativa aconteceu em parceria com a Ademi.

A parceria do laboratório de cidades anunciada durante a 7ª Conferência Estadual das Cidades, realizada pela Seduh, em Gravatá. O evento começou na segunda (15) e segue até esta quarta-feira (17), no Hotel Canariu's. “A conferência é o momento em que toda a população organiza e orienta as partes da sociedade, chamadas partidos, que são obrigadas a apresentar um programa de governo que, inclusive, é registrado na Justiça Eleitoral”, diz Police.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Após quase nove anos, Pernambuco retomou a Conferência Estadual das Cidades, espaço de participação social e debate democrático sobre o futuro urbano do Estado. O evento reúne representantes de mais de 60 municípios, eleitos nas etapas municipais, incluindo membros do poder público, movimentos populares, entidades empresariais, acadêmicas e organizações sociais.


 
 

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Meteorologia

Previsão do tempo: terça-feira (16) em Pernambuco terá leve instabilidade no Litoral e tempo firme no interior
Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma
Protesto

Após protesto na BR-408, governo anuncia obras na PE-020 e licitação para a Ponte de Tiúma

Compartilhe

Tags