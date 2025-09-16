Pernambuco formaliza parceria com Insper para criação do Laboratório de Cidades

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes, e o coordenador do curso de Políticas Habitacionais do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), José Police Neto, assinaram acordo de cooperação técnica para a criação do Laboratório de Cidades em Pernambuco. A iniciativa tem como objetivo reunir dados, produzir diagnósticos e apoiar os municípios na formulação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento urbano, buscando soluções para tornar as cidades mais inclusivas, justas e sustentáveis.

“Esse laboratório vai permitir que todo o corpo docente e a expertise do Insper nos ajudem a compilar dados e produzir diagnósticos fundamentais para o planejamento urbano. É um trabalho que vai fortalecer os municípios na construção de um arcabouço técnico e estratégico para a melhoria da qualidade de vida da população na construção de cidades mais justas, resilientes e atrativas para investimentos”, destacou Simone Nunes.

O Insper é uma instituição de ensino e pesquisa sem fins lucrativos, referência em economia, negócios, direito, engenharia e políticas públicas. Reconhecido pela excelência acadêmica, atua na formação de líderes e na produção de conhecimento para transformar a sociedade. “O laboratório é o compromisso de uma instituição de ensino que quer ajudar na compilação dos dados para ajudar instituições públicas e privadas do Estado a buscarem recursos de financiamento público de pesquisas”, resume José Police Neto.

Os trabalhos começaram imediatamente após a assinatura do acordo, com a primeira reunião envolvendo Seduh, Condepe/Fidem, Insper e Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi). No encontro foi deliberado a formação de uma segunda turma do curso de Políticas Habitacionais para gestores em Pernambuco.

CURSO DE POLÍTICAS HABITACIONAIS

Em janeiro a Seduh realizou em parceria com o Insper o primeiro curso “Políticas Habitacionais: Resultados e Desafios”. As aulas foram voltadas para a formação de gestores públicos e lideranças do setor habitacional e de movimentos sociais em Pernambuco. A iniciativa aconteceu em parceria com a Ademi.

A parceria do laboratório de cidades anunciada durante a 7ª Conferência Estadual das Cidades, realizada pela Seduh, em Gravatá. O evento começou na segunda (15) e segue até esta quarta-feira (17), no Hotel Canariu's. “A conferência é o momento em que toda a população organiza e orienta as partes da sociedade, chamadas partidos, que são obrigadas a apresentar um programa de governo que, inclusive, é registrado na Justiça Eleitoral”, diz Police.

Após quase nove anos, Pernambuco retomou a Conferência Estadual das Cidades, espaço de participação social e debate democrático sobre o futuro urbano do Estado. O evento reúne representantes de mais de 60 municípios, eleitos nas etapas municipais, incluindo membros do poder público, movimentos populares, entidades empresariais, acadêmicas e organizações sociais.



