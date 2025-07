Recife inicia restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição; obra deve durar 45 dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Imagem da Imaculada Conceição, no Morro da Conceição, localizado na zona norte do Recife será restaurada; local também passará por reformas

A Prefeitura do Recife deu início, nesta quinta-feira (17) ao aguardado processo de restauração da imagem da Imaculada Conceição, localizada no topo do Morro da Conceição, na Zona Norte da cidade.

Uma celebração especial, marcada pela aspersão de água benta, assinalou o começo das obras, que visam preservar um dos mais importantes símbolos religiosos e históricos da capital pernambucana.



A cerimônia contou com a presença de autoridades municipais, incluindo o prefeito João Campos, além de representantes da Igreja Católica como o Padre Emerson, reitor do Santuário, e Dom Paulo Jackson, arcebispo de Recife e Olinda.

O evento, realizado aos pés da santa, foi um momento de benção para as intervenções necessárias e de agradecimento pela iniciativa.



Imagem de Nossa Senhora da Conceição - Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

Detalhes da restauração



O projeto de restauro, sob responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e da engenheira Regina Gaudêncio, prevê uma manutenção geral para o reavivamento da pintura da peça, que é de ferro fundido.

Será dado um tratamento mais robusto nos pontos de oxidação, garantindo a integridade e autenticidade dos elementos originais da imagem.

A equipe técnica é composta por quatro profissionais diretos no processo e um consultor especialista em metais.

Prazo, investimento e acesso durante as obras



Com um investimento de R$ 117.648,46, as intervenções têm um prazo de execução de 45 dias corridos.

Os trabalhos serão realizados no próprio local, com o monumento sendo isolado para a segurança e o andamento das atividades.

A evolução da obra poderá ser acompanhada de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Durante o período de restauro, o funcionamento do Santuário do Morro da Conceição seguirá sua programação normal de missas.

Contudo, o acesso à parte posterior do monumento será restrito a um dos velários, com visitação das 6h às 20h, estendendo-se até aproximadamente 21h30 nas quintas-feiras de Missa com Adoração ao Santíssimo Sacramento.



História e simbolismo de um monumento centenário



A imagem da Imaculada Conceição, com 3,5 metros de altura e pesando 1840 kg, foi construída na cidade de Lourdes, no sul da França, e inaugurada em 8 de dezembro de 1904.

Ela se encontra no ponto mais alto do Recife, conhecido na época como Alto do Oiteiros ou Alto Bela Vista.

A solicitação da imagem foi feita pelo então bispo da Diocese de Olinda, Dom Luís Raymundo da Silva Britto, em celebração aos 50 anos do Dogma da Imaculada Conceição.

Este dogma, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, afirma que a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção.



A imagem simboliza a passagem bíblica de Gênesis 3,15: "Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça".



Monumento passará por uma reforma pela terceira vez

Esta é a terceira reforma pela qual a imagem de Nossa Senhora da Conceição do Morro passa.

As intervenções anteriores ocorreram em 2001 e, mais recentemente, em 2014, esta última com duração de três meses.

