Dia de Nossa Senhora do Carmo: confira a programação de missas no Recife

Festa da padroeira do Recife nesta quarta-feira (16) terá 25 missas ao longo do dia, procissão luminosa e show de encerramento no Pátio do Carmo

O Recife celebra nesta quarta-feira, 16 de julho, o dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, com uma intensa programação religiosa que deve atrair milhares de fiéis ao centro da cidade.

Ao todo, serão celebradas 25 missas em três locais diferentes: na Basílica do Carmo, no Claustro do Convento e na Igreja da Ordem Terceira do Carmo.

A primeira missa do dia acontece às 4h da manhã, e as celebrações seguem por toda a madrugada e manhã, com horários praticamente de hora em hora.

Missas solenes e procissão

Dois dos momentos mais aguardados são as missas solenes. A primeira, às 10h, será presidida pelo bispo auxiliar Dom Josivaldo José Bezerra, na Basílica.

O ponto alto da festa ocorre no final da tarde, com a Missa Solene Campal às 16h30, que será celebrada no Pátio do Carmo pelo Arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

Logo após a missa campal, os fiéis sairão em procissão luminosa com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, percorrendo as principais avenidas do centro, como a Avenida Dantas Barreto e a Avenida Guararapes, antes de retornar ao Pátio do Carmo.

Para encerrar a noite, haverá um show cultural com o Padre Damião Silva, às 19h, no Pátio do Carmo.

Confira a programação completa de missas:

Na Basílica do Carmo: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h (Missa Solene), 12h, 13h, 14h e 15h.

4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h (Missa Solene), 12h, 13h, 14h e 15h. No Claustro do Convento: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30. Na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h.

Confissões: Para os fiéis que desejam se confessar, o atendimento será realizado exclusivamente na Igreja da Ordem Terceira do Carmo, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h.