Nossa Senhora do Carmo: opções culturais e de lazer para curtir o feriado no Recife

No feriado da padroeira do Recife, atividades culturais, científicas e de lazer gratuitas movimentam a cidade e são opção para todas as idades

Nesta quarta-feira (16), Recife celebra o feriado municipal em homenagem à sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo. A data será marcada por um dia inteiro de celebrações religiosas, com a realização de 25 missas na Basílica do Carmo, localizada no bairro de Santo Antônio. A primeira liturgia ocorre às 4h, e a última, uma missa campal solene, será celebrada às 16h30 pelo arcebispo Dom Paulo Jackson. Após a cerimônia, fiéis participarão de uma procissão luminosa inédita pelas ruas do centro da cidade, conduzindo a imagem da santa por avenidas e praças emblemáticas do Recife.

Para quem deseja aproveitar o dia de folga com atividades culturais e de lazer, a capital pernambucana oferece diversas opções. Mesmo com a previsão de chuvas fracas a moderadas, há atrações para todos os públicos — gratuitas ou com preços acessíveis.

25ª Edição da Fenearte

25ª edição da Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Um dos principais destaques deste feriado é a 25ª edição da Fenearte, no Centro de Convenções de Pernambuco. Reconhecida como a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte reúne expositores de todo o Brasil e promove a valorização da diversidade cultural, do artesanato tradicional e contemporâneo e da economia criativa.

Além dos estandes, o público poderá conferir apresentações no palco “Pernambuco Meu País”, com programação voltada às expressões populares do estado.

Confira a agenda desta quarta-feira (16):

15h – Nação do Maracatu Porto Rico (homenagem à Mãe Elda – Recife)

16h – Ciranda Popular da Fortaleza (Goiana)

17h – Bendito da Macuca e Banda (Olinda)

18h – Banda de Pífano e Zabumba São Sebastião (Arcoverde)

19h – Jonatas Onofre (Igarassu)

20h30 – Una Martins (Recife)

Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Caixa Cultural: Exposição Conexões Viscerais

Instalação 'Conexões Viscerais', de Eliú Damasceno, na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife - BRENDA ALCÂNTARA/DIVULGAÇÃO

No Bairro do Recife, a Caixa Cultural abriga a impactante instalação Conexões Viscerais, do artista e estudante de Artes Visuais Eliú Damasceno. Em formato de um coração gigante feito com eletrodutos flexíveis nas cores vermelho e rosa, a obra ocupa a fachada do antigo prédio do Banco de Londres, gerando um forte impacto visual e reflexivo sobre pertencimento e memória nos espaços urbanos.

A exposição também exibe registros do processo criativo e pode ser visitada gratuitamente até o dia 24 de agosto. Nesta quarta-feira (16), a visitação ocorre das 10h às 18h.

Feira da SBPC na UFRPE

Outra excelente opção gratuita para o feriado é a Feira de Ciências da 77ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), que acontece no campus da UFRPE, no bairro de Dois Irmãos. O evento será realizado das 9h às 17h, com entrada gratuita, e promete um dia inteiro de descobertas, aprendizado e diversão para toda a família.

A feira transforma os espaços da universidade em um grande parque científico, reunindo atividades interativas para todas as idades — de crianças pequenas a adultos curiosos. A proposta é aproximar o público da ciência do cotidiano por meio de experiências acessíveis, lúdicas e criativas.

Entre os destaques da programação:

Espaço Kids – atividades educativas e brincadeiras para os pequenos

Planetário – sessões gratuitas com observação astronômica

Robótica e games – experiências tecnológicas voltadas para crianças e jovens

Espaço da Mulher – ciência com protagonismo feminino

Oficinas e experiências científicas – interatividade com diversas áreas do conhecimento

Área gastronômica – sabores da culinária local e experimentações científicas

Circuito cultural: museus, teatro e frevo

Imagem do terceiro andar do Paço do Frevo, no Bairro do Recife - HUGO MUNIZ/PA�O DO FREVO

O Teatro Hermilo Borba Filho integra a programação da Semana Hermilo com duas atividades gratuitas: uma roda de conversa às 19h sobre “Cena épica segundo Brecht e Hermilo Borba Filho”, com o professor Marcondes Lima, e, às 20h, o espetáculo “Tudo de novo no front”, de Fernando Arrabal, com direção dos alunos de Licenciatura em Teatro da UFPE. O teatro fica na Avenida Cais do Apolo, no Recife Antigo.

No MAMAM (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães), na Boa Vista, o público poderá participar da Colônia de Férias com duas oficinas gratuitas, das 13h30 às 16h30: “Abayomi: tecido e memória” e “Bandeiras de Outro Brasil”. As inscrições são feitas online, pelo formulário disponível no link forms.gle/vMNU8vYPsottwgei8.

Já no Paço do Frevo, que abre das 10h às 17h, os visitantes podem explorar a história de um dos ritmos mais representativos da cultura pernambucana. A entrada custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Turismo e acessibilidade

O atendimento acontece na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso. - Carlos Augusto/PCR

O projeto Olha!Recife promove um passeio a pé pelo Bairro do Recife, com saída às 9h da Praça do Arsenal. As inscrições devem ser feitas pelo site www.olharecife.com.br.

Para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o projeto Praia sem Barreiras oferece banho de mar assistido, com cadeiras anfíbias e esteiras removíveis, das 8h às 13h, próximo à Rua Bruno Veloso, em Boa Viagem.

A atividade é gratuita, sem necessidade de agendamento, mas pode ser suspensa em caso de maré alta ou chuva intensa.

Festival Água Doce: música, cultura afro e feira criativa

O Festival Água Doce acontece nesta quarta-feira (16), das 13h às 18h, no Sítio da Trindade, com entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento não perecível. O evento celebra as manifestações culturais de matriz africana, reunindo artistas e empreendedores da cultura negra.

Entre as atrações musicais confirmadas estão: Karynna Spinelli, Riáh, Caetana, Gabriela Sampaio, Bateria Preto Velho, Orquestra Iorubás de PE e Afoxé Oxum Pandá.

O festival ainda conta com uma feira de expositores focada em moda, gastronomia, artesanato e empreendedorismo criativo. Entre os nomes participantes estão Mianzi, Retalho dos Sonhos, Negra Rosa, Buffet Angola, Laymistone, Yalode Ateliê e Mona Gliter.

Mercados e bibliotecas

As feiras livres e mercados públicos do Recife funcionam das 6h às 13h. A Rede Compaz e as Bibliotecas da Paz estarão fechadas, com exceção do Ponto de Leitura do Parque Treze de Maio, que abre das 9h às 18h, oferecendo uma alternativa tranquila de leitura e lazer ao ar livre.

