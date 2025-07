Dia 16 de julho é feriado de quê? Entenda o que se comemora nesta quarta no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Muitos recifenses se preparam para uma pausa no meio da semana, mas alguns ainda se perguntam: afinal, o feriado desta quarta-feira, 16 de julho, é de quê? A resposta está no coração da fé e da história da cidade: a data celebra o dia de Nossa Senhora do Carmo, a padroeira oficial do Recife.

O dia é marcado por uma das mais tradicionais e grandiosas festas religiosas de Pernambuco. Milhares de fiéis se reúnem no pátio da Basílica do Carmo, no bairro de Santo Antônio, para participar de missas e render homenagens à santa.

O ponto alto da celebração é a procissão que, tradicionalmente, percorre as ruas do centro no final da tarde, reunindo uma multidão de devotos.

Por ser um feriado municipal, o dia 16 de julho altera o funcionamento de repartições públicas, bancos, escolas e do comércio na capital pernambucana.

Origem da devoção

A devoção a Nossa Senhora do Carmo tem origem no século XII, no Monte Carmelo, em Israel, e está ligada à Ordem dos Carmelitas. A data de 16 de julho foi escolhida por marcar a aparição da Virgem Maria ao carmelita inglês São Simão Stock, no ano de 1251.

Nessa aparição, segundo a tradição católica, ela teria entregue a ele o escapulário de tecido marrom, com a promessa de proteção especial a todos que o usassem com fé. Desde então, o escapulário se tornou um dos símbolos mais fortes da devoção carmelita.

O feriado em outras cidades

O Recife não é a única cidade pernambucana a parar para celebrar Nossa Senhora do Carmo. A data também é feriado municipal no Sertão pernambucano e em municípios de outros Estados. Veja a lista de algumas cidades brasileiras: