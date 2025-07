Novo investimento federal vai destinar R$ 330 milhões à saúde pública de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cerca de R$ 329,9 milhões serão investidos em Pernambuco para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o Governo Federal.

Os recursos fazem parte do Novo PAC Seleções 2, programa que promete destinar R$ 6 bilhões a todos os estados brasileiros para reforçar e ampliar a capacidade de atendimento da rede pública de saúde.

Equipamentos e novas UBSs

Em Pernambuco, o aporte viabilizará a entrega de 1.113 itens entre obras, veículos e equipamentos. A previsão é de que 60 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) sejam construídas, e outras 607 unidades já existentes sejam equipadas com kits de modernização.

Também estão previstas 349 salas com estrutura para teleconsultas e 18 unidades odontológicas móveis.

A proposta, de acordo com o governo, é fortalecer especialmente a Atenção Primária, reduzindo a sobrecarga nos serviços especializados.

Com os novos equipamentos, as UBSs poderão oferecer exames e diagnósticos mais completos, além de serviços como telemedicina e vacinação com estrutura moderna.

Os kits incluem câmaras frias para armazenamento de vacinas, ultrassons portáteis, espirômetros para doenças respiratórias e retinógrafos para detecção precoce de problemas na retina.

As salas de teleconsulta prometem reduzir o tempo de espera por atendimento com especialistas e evitar deslocamentos desnecessários, sobretudo em áreas com menor acesso a determinados serviços.

Expansão nacional prevista inclui UBSs, CAPS e ambulâncias

De acordo com o Governo Federal, o Novo PAC Saúde também prevê a ampliação da estrutura do SUS em outras regiões do país, com foco em áreas com menor cobertura de serviços. Entre as entregas anunciadas estão:

800 novas Unidades Básicas de Saúde;

10 mil unidades equipadas;

7 mil salas de teleconsulta;

400 unidades odontológicas móveis;

46 novas policlínicas;

130 Centros de Atenção Psicossocial (Caps);

1.533 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

Essas ações fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, que promete reduzir o tempo de espera na rede pública para consultas específicas e procedimentos mais complexos.

