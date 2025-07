Cornélio Brennand apresenta 5º Relatório de Sustentabilidade de ESG consolidando conjunto de ações sociais nos estados onde atua

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Grupo Cornélio Brennand (GCB) está publicando sua quinta edição de seu Relatório de Sustentabilidade. Com ele, o conjunto de empresas formado pelas empresas: Atiaia Renováveis, Vivix Vidros Planos e Iron House Desenvolvimento Imobiliário reforça sua atuação baseada em valores, responsabilidade e visão de futuro seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI) e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



No Nordeste, o GCB é a empresa que mais publicou o documento e o novo relatório evidencia o amadurecimento da cultura ESG dentro do Grupo, com iniciativas consolidadas nas frentes ambiental, social e de governança. A edição também presta homenagem a Cornélio Coimbra de Almeida Brennand, filho do fundador do Grupo, falecido em fevereiro deste ano.



A diretora de Pessoas e Sustentabilidade do GCB, Catharina Machado afirma que o documento carrega esse legado, agora atualizado pelas necessidades de um mundo mais consciente e conectado.



O empresário foi visionário, empreendedor e sensível, ele já entendia a importância de pensar e adotar práticas que pensassem no bem-estar social, na preservação ambiental e estrutura de gestão quando temas como esses não estavam ainda em pauta na sociedade e no mercado, diz a executiva que lidera as ações de ESG desde a primeira edição e acompanha a decisão dos acionistas de perpetuar esse legado de Cornélio Brennand.



Segundo ela, o novo texto reflete o esforço coletivo de seus colaboradores, fornecedores, acionistas e parceiros institucionais. Em um cenário de crescente cobrança por transparência e geração de valor socioambiental, o GCB reafirma seu compromisso com práticas empresariais responsáveis, inovação, desenvolvimento local e ética. “O relatório carrega esse legado, agora atualizado pelas necessidades de um mundo mais consciente e conectado”, avalia.



Apresentado numa edição especial impressa e disponível também na página do GCB, o Relatório de Sustentabilidade 2025 apresenta o compromisso do GCB com a inovação e a melhoria contínua segue pautado pelo diálogo aberto com seus públicos internos e externos, buscando sempre antecipar desafios e transformar oportunidades em soluções sustentáveis.



E traz informações importantes que mostram a evolução da companhia nas práticas de ESG que ajudam a motivar outras organizações a também apresentar suas ações, o que acaba contribuindo para a disseminação da cultura de responsabilidade empresarial das empresas sediadas no Nordeste.



Isso fica evidenciado no documento porque o conjunto de informações não apenas retrata resultados, mas também projeta um futuro pautado pela responsabilidade corporativa, na construção de legados duradouros que beneficiem as próximas gerações e contribuam para um Brasil mais equilibrado e sustentável.



Grupo Cornélio Brennand (GCB) completou 105 anos de atividades em 2025 e relatório mostra as ações e iniciativas das três organizações ( Atiaia Renováveis, Vivix Vidros Planos e Iron House) com mais de 900 colaboradores e contam com uma extensa rede de parceiros e fornecedores.



Esses números vão muito além da dimensão econômica, evidenciando a capacidade do Grupo Cornélio Brennand de gerar impactos sociais positivos, promover desenvolvimento sustentável e inspirar uma cultura empresarial pautada pela responsabilidade, transparência e compromisso com as comunidades onde atua.



E mostram que as práticas adotadas em 2024 consolidam políticas que incentivam a diversidade, a inclusão, o desenvolvimento regional e a gestão responsável dos recursos naturais, posicionando o Grupo como um modelo de sustentabilidade no cenário nacional.



Na opinião da CM ele não apenas retrata resultados, mas também projeta um futuro pautado pela responsabilidade corporativa, na construção de legados duradouros que beneficiem as próximas gerações e contribuam para um Brasil mais equilibrado e sustentável.



Na verdade, é importante destacar uma marca do GCB que é o seu compromisso com a inovação e a melhoria contínua segue pautado pelo diálogo aberto com seus públicos internos e externos, buscando sempre antecipar desafios e transformar oportunidades em soluções sustentáveis o que valida as afirmações no relatório apresentado.



Em 2024, o GCB revisou sua Matriz de Materialidade, com aprovação do Conselho de Administração da empresa, após imersão em processos, análise de dados, avaliação de políticas, diálogos com os stakeholders e presença em importantes associações e fóruns nacionais, como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, a Family Business Network, além das associações brasileiras das Indústrias, de Energia de Geração de Energia Limpa, a de Energia Solar Fotovoltaica, de Dirigentes de Empresas do Setor Imobiliário, entre outras.



Geração de energia limpa



O Relatório de Sustentabilidade destaca as ações da Atiaia Renováveis, umaempresa fundada em 2004, é hoje uma das principais empresas privadas brasileiras dedicadas à geração e comercialização de energia limpa. Atualmente conta com sete Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e quatro usinas fotovoltaicas em operação nos estados de Pernambuco, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.



Em 2024, alcançou a marca de 590 MW de potência instalada, sendo 321 MW de usinas em operação e 269 MW de usinas em fase pré-operacionais, reforçando sua importância estratégica na matriz energética nacional.



No campo ambiental, o destaque do ano foi a ampliação da certificação I-REC/selo REC Brazil pela Atiaia Renováveis, que passou a contemplar sete usinas em operação nos estados de Pernambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e 54% do parque gerador da empresa nesses estados já conta com a certificação.



Desde 2017, a Atiaia comercializa os certificados internacionais I-REC, combinados ao selo REC Brazil, que garante mais transparência quanto à origem e aos impactos da energia renovável consumida. Outra grande conquista foi a certificação Lixo Zero. A certificação, concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil e reconhecida internacionalmente pela Zero Waste International Alliance.



Na dimensão social, o Programa Yakã foi responsável pela formação de 91 indígenas do território do Xingu em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso. Internamente, a Atiaia realizou visitas de acionistas às operações, reforçando a transparência e a cultura de segurança, e promoveu ações de compliance, prevenção ao assédio, e liderança ética com mais de 90% de engajamento dos colaboradores.



A empresa também apoia projetos como o Mapa da Biomassa Brasileira e a Chalana de Pesquisas, uma embarcação-laboratório que analisa as águas do Pantanal mato-grossense, gerando conhecimento técnico para a conservação de biomas ameaçados.



Outra conquista foi a certificação Lixo Zero. A certificação, concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil e reconhecida internacionalmente pela Zero Waste International Alliance, fez da Atiaia a primeira empresa do setor a atingir tal feito, validando a gestão integral de resíduos em suas operações hidrelétricas e no escritório de Cuiabá. Além disso, a empresa liderou 37 programas ambientais ao longo de 2024, evitou a emissão de 780 mil toneladas de CO?, promoveu a recuperação de 1 milhão de hectares de áreas verdes, plantou 1 milhão de mudas e reciclou 136 mil litros de óleo usado.



A atuação da Atiaia vai além da geração de energia: ela está comprometida com a pesquisa e a preservação ambiental. Foram apoiados projetos como o Mapa da Biomassa Brasileira e a Chalana de Pesquisas, uma embarcação-laboratório que analisa as águas do Pantanal mato-grossense, gerando conhecimento técnico para a conservação de biomas ameaçados. A empresa também mantém um diálogo constante com comunidades locais, promovendo o uso sustentável dos recursos naturais.



Na dimensão social, o Programa Yakã foi responsável pela formação de 91 indígenas do território do Xingu em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso. Internamente, a Atiaia realizou visitas de acionistas às operações, reforçando a transparência e a cultura de segurança, e promoveu ações de compliance, prevenção ao assédio, e liderança ética com mais de 90% de engajamento dos colaboradores. A empresa mostra que é possível unir rentabilidade, inovação e responsabilidade.



Vidros Planos feitos em fábricas sustentáveis



A outra empresa do GCB presente no relatório de 2025 é Vivix Vidros Planos uma das mais modernas e sustentáveis fabricas de vidros planos do mundo e a única do Brasil com capital 100% nacional e instalada em Goiana (PE) com tecnologia de ponta e práticas de alto padrão socioambiental.



Em 2024, a empresa celebrou 10 anos de atividades, com seus vidros e espelhos distribuídos em todo o território nacional, além da exportação para outros países. Atua em setores estratégicos como construção civil, indústria moveleira e decoração. Com 100% da demanda de energia elétrica suprida por energia limpa e certificada, proveniente do parque solar Maravilhas I — construído pela Atiaia Renováveis — a VIVIX é um exemplo de circularidade e eficiência energética no setor industrial.



A VIVIX implementou 45 projetos focados em automação e gestão de processos, com aplicação de robótica e inteligência de dados. Em 2024, a empresa foi premiada com o Siemens Techcellence Award, durante o evento internacional Siemens Realize Live, realizado em Las Vegas (EUA), destaque no cenário mundial da inovação industrial.



No Brasil conquistou o 1º lugar na categoria “Empresas Consolidadas”, promovido pela Associação Brasileira de Internet das Coisas (Abinc). O compromisso ambiental também se expressa nos indicadores: a empresa atingiu 91,73% de reaproveitamento de resíduos e renovou suas certificações ambientais.



Cuidando do bairro onde nasceu



A terceira empresa presente no relatório de ESG do Cornélio Brennand é a Iron House, a empresa de desenvolvimento de destinos do Grupo Cornélio Brennand. Ela foi fundada em 2011 e atuam em Pernambuco, Bahia e São Paulo, a empresa se diferencia pela criação de projetos urbanísticos que valorizam o território, o meio ambiente e a convivência humana.



Na zona oeste do Recife, a Iron House vem ajudando a transformar a realidade do bairro da Várzea, onde o próprio GCB nasceu, com uma pluralidade de projetos e iniciativas voltadas para a comunidade local.



O projeto Nosso Quintal em 2024 recebeu exposições, feiras culturais, apresentações artísticas e oficinas formativas, ela vem transformando o espaço de uma antiga fábrica, que estava desativada, em ponto de convivência dos moradores e visitantes do bairro.



Em parceria com a Casa Zero 81, promoveu a expansão do modelo de negócio, na criação da primeira franquia social. Foram promovidos 19 cursos de empreendedorismo e economia criativa, beneficiando mais de 400 pessoas.



Na Várzea, deu continuidade ao Programa Territórios Regenerativos, que ofereceu mentoria em 2024 a mais de mil pessoas. Foram 435 horas de orientações e suporte para o desenvolvimento de projetos que tenham sinergia com os valores sociais e ambientais.



A ação fortalece o ecossistema local, amplia oportunidades e gera renda para a comunidade. O projeto busca contribuir para a biodiversidade local, em sintonia com a vocação natural da região que abriga a Mata da Várzea, uma área de preservação superior a 600 hectares.



No Paiva, bairro planejado do litoral sul pernambucano, o negócio atua no desenvolvimento do destino, focando do desenvolvimento da centralidade do Parque do Paiva. Em 2024, o empreendimento Acqua Marine celebrou a conquista do selo EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), sendo o primeiro do Nordeste a ser certificado por práticas de sustentabilidade após a entrega.

História do Grupo Cornélio Brennand



Com raízes fincadas no Recife desde 1917, o Grupo Cornélio Brennand nasceu da visão industrial de Ricardo Lacerda de Almeida Brennand, pai de Cornélio Coimbra de Almeida Brennand, empreendedor que marcou a história econômica de Pernambuco e do Brasil.



A fundação da Cerâmica São João foi o primeiro passo de uma trajetória voltada à inovação, ao desenvolvimento regional e à construção de negócios com forte compromisso social. Em um momento em que o Brasil ainda carecia de estrutura industrial, o Grupo já apostava em modernização, produtividade e visão de longo prazo.



Nos anos 2000, o Grupo iniciou um novo ciclo de expansão e inovação. Foram criadas a Atiaia Renováveis, dedicada à geração de energia limpa; a Iron House, com foco em urbanismo sustentável e regenerativo; e a Vivix Vidros Planos, uma das mais modernas fábricas de vidro plano do mundo.



O Grupo Cornélio Brennand é reconhecido nacionalmente como um conglomerado sólido, que une tradição e inovação. Mantém seu protagonismo empresarial ao mesmo tempo em que procura atuar como agente de transformação econômica, social e ambiental.

O GCB é um exemplo de como empresas centenárias podem seguir relevantes, atuais e necessárias em um mundo em constante mudança.



Suas empresas nasceram com uma governança profissionalizada, forte cultura ESG e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incorporando uma nova etapa na história do Grupo — mais tecnológica, mais verde e mais inclusiva.