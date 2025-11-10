Mortes no trânsito: Quatro jovens morrem após veículo cair de viaduto e capotar. Uma das vítimas ainda foi atropelada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovens tinham entre 21 e 25 anos e eram quatro jovens mulheres e um rapaz. Uma delas conseguiu sobreviver à colisão, seguida de queda

A imprudência ao volante segue fazendo vítimas fatais nas estradas e ruas do Brasil. Quatro jovens, com idades entre 21 e 25 anos, morreram na noite deste domingo (9) em um grave sinistro de trânsito no acesso da rodovia Anchieta ao Rodoanel, localizado em São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo (ABC Paulista).

Os jovens estavam em um Ford Fiesta e voltavam do Litoral Sul paulista, mais especificamente da Praia Grande, onde passaram o fim de semana. Segundo informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra a barreira de concreto do lado direito, resultando na queda do carro do viaduto, na altura do km 76.

O Ford Fiesta caiu capotado. Além da queda, o sinistro de trânsito envolveu um segundo veículo, um Volkswagen Up, que, ao tentar desviar da ocorrência, atropelou uma das vítimas que já estava na rodovia, arrastando o corpo por aproximadamente dez metros.

O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 21h30. Entre os mortos estão um rapaz e três jovens mulheres. Dois jovens foram retirados, já sem vida, do carro capotado. Uma das vítimas fatais chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A quarta vítima fatal foi encontrada, também morta, embaixo do veículo que a atropelou.

A razão da perda de controle do veículo pelo condutor, entretanto, não foi informada, mas as primeiras informações são de excesso de velocidade. O fato de uma das vítimas estar fora do carro e ter sido atropelada também indica que os ocupantes não deveriam estar usando o cinto de segurança, principalmente no banco de trás.

EXCESSO DE VELOCIDADE E IMPRUDÊNCIA? CONDUTOR PERDEU CONTROLE DO VEÍCULO

Apesar da tragédia das quatro mortes, houve uma sobrevivente. Uma quinta passageira do Fiesta foi levada ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, tendo sofrido ferimentos moderados. A motorista do Volkswagen Up que também sofreu ferimentos leves. A Polícia Militar Rodoviária, o Corpo de Bombeiros e peritos estiveram no local, e as causas do sinistro de trânsito ainda serão investigadas.

Veja quem são os jovens que morreram na colisão e queda do veículo:

. Henrique Antonini Marioto, 25 anos, auxiliar de informática e condutor do Fiesta;

. Vitória Sampaio, 22 anos, biomédica;

. Júlia Gasparino Pereira da Silva, 22, terapeuta ocupacional;

. Eduarda Aiko Shintaku Iwai, 21 anos, esteticista.

SOBREVIVENTE EM ESTADO DE CHOQUE

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a única sobrevivente do Fiesta em estado de choque. Aos policiais, a jovem Giovanna Ribeiro da Rocha, de 23 anos, contou que o carro era conduzido pelo namorado, Henrique Antonini Mariotto, e tinha como passageiras Vitória Giovanna Sampaio, Eduarda Aiko Shintaku Iwai e Julia Gasparino Pereira da Silva.

Giovanna confirmou que Henrique perdeu o controle do veículo, bateu na barreira de concreto e caiu na rodovia. Após o sinistro de trânsito, ela e Julia teriam conseguido sair do carro. No entanto, depois que desceu do veículo, correu para longe e não viu o que aconteceu com Julia.

Dentro do veículo os policiais localizaram os corpos de Henrique, Vitória e Eduarda. Henrique e Vitória já estavam mortos. Eduarda Aiko foi socorrida com vida para o hospital de urgências, e faleceu na unidade de saúde.

O corpo de Julia Gasparino Pereira da Silva foi localizado na faixa de rolamento da via, também em óbito. Ela foi atropelada após a queda do veículo. À polícia, a condutora do outro veículo envolvido disse que trafegava pelo Rodoanel quando viu o veículo acidentado e um corpo estirado no meio da pista. Ela declarou que não teve tempo de desviar e acabou passando com o veículo por cima do corpo que, segundo ela, já estava sem vida.

