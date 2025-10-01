Mortes no trânsito: Estudo nacional revela quais os estados brasileiros onde é mais seguro dirigir
Estudo do ONSV revela desigualdades regionais e aponta os melhores e piores estados na gestão, fiscalização e mortalidade no trânsito
Não é novidade nenhuma para o brasileiro a informação de que o trânsito do País é difícil, desestimulante e, o que mais importa: perigoso. Aliás, muito perigoso. Essa sensação, compartilhada tanto por condutores quanto por passageiros, foi confirmada em um estudo nacional realizado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), o IRIS (Indicadores Rodoviários Integrados de Segurança).
O estudo revela desigualdades regionais e aponta os melhores e piores estados na gestão, fiscalização e mortalidade no trânsito. O levantamento classificou os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal (DF) a partir de um indicador de segurança viária.
E, no ranking criado a partir desse indicador, o Distrito Federal aparece como o local mais seguro para dirigir no País, obtendo quatro pontos dos cinco possíveis a partir dos sete índices utilizados como referência. Enquanto que o Estado do Amazonas (AM) é o mais inseguro, assim como toda a Região Norte do Brasil, que concentra os piores resultados do ranking.
Na segunda colocação entre os estados mais seguros está o Rio Grande do Sul (3,86 pontos), seguido por Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, empatados em terceiro lugar com 3,71 pontos cada um. Já na avaliação dos piores desempenhos, o Amazonas conseguiu 1,86 pontos, seguido pelo Pará (2,14 pontos), Amapá, Maranhão e Roraima (2,29 pontos cada).
OS CRITÉRIOS PARA AS ANÁLISES DA SEGURANÇA VIÁRIA
As análises do IRIS foram feitas com base em dados públicos guiados a partir dos atuais pilares do Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito) que abordam a Gestão da Segurança no Trânsito; Vias Seguras; Segurança Veicular; Educação para o Trânsito; Vigilância; Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas; e Normatização e Fiscalização.
Também se considerou um pilar de Indicadores de Mortalidade (Pilar VII), que inclui a taxa de óbitos a cada 10 mil veículos, taxa de óbitos a cada 100 mil habitantes e a taxa de óbitos por bilhão de quilômetros percorridos. O IRIS, segundo o ONSV, reflete o cenário de cada estado a partir de informações disponibilizadas pelos próprios órgãos responsáveis, como Detrans e autarquias de trânsito, por exemplo.
“O objetivo do estudo, que permitiu a criação de um painel interativo que analisa e classifica os estados brasileiros, é fornecer indicadores que auxiliam na implementação de ações para reduzir sinistros de trânsito e salvar vidas”, argumenta o ONSV.
O Observatório, entretanto, ressalta que mesmo que um estado registre poucos casos de infrações, isso não significa necessariamente que ele seja um exemplo de segurança viária. Em muitos casos, o número baixo pode refletir apenas a falta de fiscalização.
Confira o ranking de segurança viária no Brasil:
1) Distrito Federal – 4,00
2) Rio Grande do Sul – 3,86
3) Goiás, Paraná, Rio de Janeiro – 3,71
4) São Paulo – 3,57
5) Ceará, Mato Grosso do Sul, Rondônia – 3,29
6) Espírito Santo, Mato Grosso, Pernambuco – 3,14
7) Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins – 3,00
8) Minas Gerais – 2,86
9) Bahia – 2,71
10) Amapá, Maranhão, Roraima – 2,29
11) Pará – 2,14
12) Amazonas – 1,86
Confira o ranking por pilar
- Gestão da Segurança no Trânsito (Avalia governança viária, integração ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), qualidade dos dados do RENAEST (Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito) e transparência dos Detrans)
Melhores estados: DF (10 pontos), SP (8,1), MS (7,7), RJ (7,7), MT (7,4)
Piores estados: BA (1,7), TO (1,6), RN (1,6), RR (1,1), PI (0,6), PA (0,4), AP (0)
- Vias Seguras (Analisa pavimento, sinalização e extensão de rodovias em condições ruins)
Melhores estados: SP (10), DF (8,5), MS (8,1), AL (8,0)
Piores estados: MG (4,9), PA (4,4), MA (4,1), AP (3,9), AM (0,6), AC (0)
- Segurança Veicular (Considera itens como airbags, freios ABS e ISOFIX, além da renovação da frota)
Melhores estados: PA (10), MA (9,7), TO (8,8), RR (8,7), MT (8,7), AC (8,0)
Piores estados: SC (3,2), PR (1,2), DF (1,2), RS (0,4), SP (0,1), RJ (0)
- Educação para o Trânsito (Avalia comportamento dos condutores e efetividade da fiscalização)
Melhores estados: RS (10), TO (9,1), SC (9,1), ES (9,1), MG (8,5), SE (8,2)
Piores estados: PA (5,7), MT (5,6), PB (5,4), PI (3,3), RR (0,9), AM (0)
- Vigilância, Promoção da Saúde e Atendimento às Vítimas (Considera número de profissionais de saúde, leitos per capita e estrutura hospitalar)
Melhores estados: RO (10), RS (9,0), GO (8,5), PI (8,1), PB (8,0), PE (7,8)
Piores estado : SP (4,0), AC (3,4), AP (2,7), PA (2,2), AM (1,1), SE (0)
- Normatização e Fiscalização (Avalia cobertura tecnológica, eficiência na aplicação da lei e registro de infrações)
Melhores estados: DF (10), GO (4,5), CE (3,4), RJ (3,4), TO (2,7), PB (2,5);
Piores estados: AL (0,8), MA (0,6), RR (0,5), RO (0,3), AM (0), AC (0).
- Indicadores de Mortalidade (Mede taxas de óbitos por veículos, habitantes e quilômetros rodados)
Melhores estados: SP (10), DF (10), RS (8,6), AP (8,5), RJ (8,5), AC (8,3)
Piores estados: PB (3,7), MT (3,7), MA (2,9), AL (2,4), TO (2,0), PI (0)
DESIGUALDADES REGIONAIS ACENDEM ALERTA
As desigualdades regionais são o grande alerta do IRIS. Para os especialistas do ONSV, o desequilíbrio da segurança viária dos estados - com a Região Norte concentrando a pior pontuação - expõe fragilidades históricas em infraestrutura, fiscalização e atendimento às vítimas nessas regiões. “O objetivo é transformar os dados apresentados pelas unidades da Federação em informações mínimas para uma melhor gestão do trânsito nas respectivas áreas de atuação”, afirma o Observatório.
Estados que representam os maiores desafios, a partir da classificação do IRIS: Piauí, Roraima, Amazonas, Acre e Maranhão. São regiões com falhas críticas em gestão, educação ou fiscalização, revelando desigualdades preocupantes na segurança viária.