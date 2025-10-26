Trânsito: Novas regras para ciclomotores passam a vigorar em 2026. Confira o que muda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Condutores de ciclomotores têm até 31 de dezembro para se adequar às exigências do Contran. Habilitação e emplacamento passam a ser obrigatórios

Clique aqui e escute a matéria

Novas regras para condutores de ciclomotores - veículos de duas ou três rodas com motor de até 50 cm³ (combustão) ou 4 kW (elétrico) e velocidade máxima de 50 km/h - entrarão em vigor a partir de 2026, obrigando a população que os utiliza a se adequar até o dia 31 de dezembro de 2025. Embora esses veículos contribuam para melhorar o trânsito, diminuir a poluição urbana e promover o direito à cidade, o uso inadequado no trânsito, principalmente em ciclovias e ciclofaixas, tem colocado em risco pedestres e ciclistas, por exemplo.

A explosão na venda de veículos elétricos leves tem sido uma tendência nas cidades brasileiras, principalmente no Sudeste do País. Nos primeiros oito meses de 2025, por exemplo, a venda de ciclomotores elétricos aumentou 32% no Brasil, e 72% apenas em São Paulo.

Mas, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, novas regras obrigatórias estarão vigorando, de acordo com a Resolução 996/2023 Contran (Conselho Nacional de Trânsito) para tentar colocar ordem na confusão que tem sido verificada nas ruas de muitas cidades.

As principais mudanças serão a obrigatoriedade do emplacamento dos ciclomotores e a exigência de habilitação para os condutores. A CNH poderá ser na categoria A (a mesma exigida para condução de motocicletas) ou a ACC (Autorização para Conduzir Ciclomotores), que é mais simplificada e específica para estes veículos.

Outra mudança importante é em relação às restrições de circulação. Os ciclomotores deverão trafegar apenas por ruas com limite de velocidade de até 40 km/h. É absolutamente proibido usar ciclovias, ciclofaixas, calçadas ou vias expressas.

Lembrando que o tráfego de veículos motorizados sobre ciclovias e ciclofaixas é considerado uma infração gravíssima, conforme o artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Isso porque alguns modelos de ciclomotores podem atingir até 50 km/h.

Será preciso habilitação na categoria A ou uma autorização ACC para pilotar ciclomotores, como na foto - Divulgação

Segundo informações da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desde 2023, o Contran, através da Resolução 996, definiu os critérios de circulação e as características de ciclomotores, bicicletas elétricas e autopropelidos, mas a confusão sobre a diferenciação dos modelos persiste.

Por isso, foi dado um prazo para que o cidadão possa regularizar os ciclomotores, já que houve muita propaganda enganosa afirmando que esses veículos não precisavam de habilitação ou emplacamento, quando na verdade, precisam.

ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE CICLOMOTORES E AUTOPROPELIDOS

Confira as especificações e regras para cada tipo de veículo leve (ciclomotor, autopropelido e bicicletas elétricas) - Reprodução

A chave para diferenciar os veículos leves (autopropelidos) dos veículos que exigem habilitação (ciclomotores) está em duas características principais: a presença de acelerador e o limite de velocidade.

Os ciclomotores, também conhecidos como mini motos, são modelos maiores e mais robustos, com pneus mais espessos, maior potência (até 4.000 W) e velocidade máxima de fábrica de até 50 km/h.



Confira as especificações e regras para cada tipo de veículo leve:

Abaixo, confira as regras de circulação e as características de cada tipo de veículo, conforme as regulamentações vigentes do Contran:

Ciclomotores e bicicletas elétricas precisam seguir recomendações de segurança. Na foto, um autopropelido - Agência Brasil Ciclomotores e bicicletas elétricas precisam seguir recomendações de segurança. Na foto, um autopropelido - Divulgação O principal benefício da bicicleta elétrica com relação à bicicleta normal é sua capacidade de percorrer maiores distâncias sem tanto esforço e não poluir o meio ambiente - Foto: Divulgação

Bicicleta elétrica (E-Bike)

Velocidade Máxima - Limitada a 32 km/h

Potência Máxima - 1000 W

Tipo de Acionamento - Pedal Assistido

Uso em Ciclovias - Sim

Tamanho Máximo - Não

Emplacamento e CNH (ACC) - Dispensado

Autopropelido

Velocidade Máxima - Limitada a 32 km/h

Potência Máxima - 1000 W

Tipo de Acionamento - Acelerador

Uso em Ciclovias - Sim

Tamanho Máximo - Até 1,30 m entre eixos

Emplacamento e CNH (ACC) - Dispensado

Ciclomotor

Velocidade Máxima - Limitada a 50 km/h

Potência Máxima - 4000 W

Tipo de Acionamento - Acelerador

Uso em Ciclovias - Não

Tamanho Máximo - Não

Emplacamento e CNH (ACC) - Obrigatório

Uso Esportivo da Bicicleta Elétrica

O limite de velocidade sobe para 45 km/h quando a circulação é em estradas, rodovias ou em competições, devidamente autorizadas pelo poder público.

