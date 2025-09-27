BR-232 interditada: Interdição da rodovia começa na noite deste sábado. Confira as mudanças
BR ficará parcialmente interditada no sentido Interior-Recife até a madrugada da segunda-feira (29). Motoristas devem evitar trecho
Tem início às 23h30 deste sábado (27/9) a segunda interdição parcial da BR-232 — planejada para ser a última —, afetando a saída e entrada Oeste do Recife, na altura do bairro do Curado. Desta vez, o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela coordenação, ajustou a logística, decidindo iniciar a interdição somente na noite do sábado (27) e finalizá-la na madrugada da segunda-feira (29).
Na operação anterior, as interdições começaram na sexta-feira e se estenderam até a madrugada de domingo, resultando em grande retenção no trecho, especialmente no sábado. Por conta disso, a principal recomendação para motoristas, motoqueiros e passageiros é que tentem evitar a área. A interdição estava inicialmente prevista para ocorrer entre os dias 19 e 21 de setembro, mas foi adiada.
DESVIOS PARA ALIVIAR A RETENÇÃO
A pista da BR-232 no sentido Interior-Recife será totalmente interditada em um trecho de aproximadamente 1 km, localizado na altura do Atacado dos Presentes. O bloqueio seguirá até as 3h da segunda, mantendo o tráfego bloqueado durante todo o domingo (28) nesse sentido da rodovia.
O tráfego será redirecionado para a pista oposta (sentido Recife-Interior), que passará a operar com mão dupla temporária, dedicando uma faixa para o sentido Interior–Recife e uma faixa para o sentido Recife–Interior. O DER-PE ressalta que ajustes na operação e mudanças nos desvios podem ser feitos conforme a demanda de tráfego observada no período.
O DER informou que a mudança no cronograma para iniciar na noite de sábado é um ajuste logístico. A operação envolve o içamento de apenas quatro peças, que levam seis horas cada, permitindo a execução dos trabalhos em pouco mais de 24 horas.
AJUSTE COM HORÁRIO DO METRÔ DO RECIFE
O içamento ocorrerá sobre a linha férrea do Metrô do Recife, e o início noturno foi escolhido porque o sistema metroviário precisa desligar totalmente a rede aérea, o que só é possível manter desativado durante o domingo. Vale ressaltar que, devido à crise financeira e de infraestrutura, o sistema metroferroviário do Grande Recife não opera aos domingos desde setembro de 2024.
A interdição parcial é explicada pelo DER-PE como necessária para permitir a execução da segunda e última etapa de içamento da estrutura de ciclovia e passarela que está sendo implantada sobre a rodovia. Essa estrutura faz parte das obras de triplicação de 6 km da BR-232, no trecho compreendido entre o km 4,70 (entroncamento com a BR-101) e o km 11,50 (entroncamento com a BR-408).
O içamento, que será realizado sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia (sentido Interior–Recife), é classificado pelo DER-PE como uma operação crítica e complexa que exige interdição temporária e reconfiguração do tráfego. A ciclovia é uma Obra de Arte Especial (OAE) que inclui rampas de concreto armado (de 65 m e 200 m) e uma superestrutura metálica de 265 m, sendo este último o equipamento em fase de acoplamento.
IMPACTOS NO TRANSPORTE PÚBLICO
A continuação provocará desvios no itinerário de diversas linhas de ônibus neste fim de semana. Confira as alterações:
Sentido Curado/Santa Luzia ou Subúrbio/Cidade (320, 341, 352, 342, 362, 347, 346):
Linhas 320, 341 e 352: seguirão pela Av. Gov. Agamenon Magalhães, pista local da BR-232, Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro à esquerda no retorno provisório, giro à direita na Rua Dr. George Wiliam Butler, Av. Pref. Antônio Pereira, Rua Projetada, BR-408, alça de retorno da BR-408, BR-408, e alça de acesso à BR-232.
Linhas 342, 362 e 347: seguirão pela Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno e BR-232.
Linha 346: fará o desvio pela BR-408 e BR-232.
Sentido Curado/Caxangá (303):
Seguirá pela BR-408, alça de acesso à BR-232, BR-232 e BR-101.
Sentido TIP/Sancho (219):
Seguirá pela Rua Leonardo da Vinci, BR-232, retorno e BR-232.
Sentido TIP/Caxangá (302):
O desvio segue a rota pela Rua Dr. George Willam Butller, BR-232, retorno, BR-232 e Rua Onze de Agosto.
Sentido Aeroporto/TIP (370):
O percurso será feito pela Av. Gov. Agamenon Magalhães, pista local da BR-232, Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro à esquerda no retorno provisório, giro à direita na Rua Dr. George Wiliam Butler, Av. Pref. Antônio Pereira e TI TIP.