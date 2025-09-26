BR-232 interditada: Ônibus terão desvio nos percursos neste fim de semana. Confira as mudanças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A interdição na via sentido Jaboatão/Recife acontece a partir das 23h30 deste sábado (27). A previsão de liberação é às 3h da segunda-feira (29)

Devido a continuação das obras na BR-232, a principal via no sentido Jaboatão/Recife, na altura do Atacado dos Presentes, será interditada a partir das 23h30 de amanhã (27), causando alguns desvios de ônibus neste fim de semana. A previsão de liberação é na segunda-feira (29), às 3h.

A interdição acontece por causa de uma obra de içamento da ciclovia e da passarela em implantação sobre a rodovia. O içamento será realizado sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia (sentido Interior–Recife).

Desvios

Confira as mudanças no itinerário das linhas de ônibus, afetadas pela interdição:

320 – CURADO I / TI SANTA LUZIA, no sentido Curado/Santa Luzia

341 – CURADO I, no sentido Curado/Santa Luzia

352 – CURADO II (BACURAU), no sentido subúrbio/cidade

As linhas acima irão seguir com percurso pela Av. Gov. Agamenon Magalhães > pista local da BR-232 > Rua Prof. Erom Gomes Lemos, giro à esquerda no retorno provisório > giro a direita na Rua Dr. George Wiliam Butler > Av. Pref. Antônio Pereira, Rua Projetada > BR-408 > alça de retorno da BR-408 > BR-408 > alça de acesso a BR-232.

303 – CAXANGÁ/CURADO II (BR-232), no sentido Curado/Caxangá

O percurso se dá pela BR-408 > alça de acesso a BR-232 > BR-232 > BR-101.

342 – CURADOS (OPCIONAL), no sentido subúrbio/cidade

219 – TI TIP / TI JABOATÃO (SANCHO) – Via Rua George Willam Butller Fábricas sent. Jab/TIP, no sentido TIP/Sancho

As linhas seguem pela Rua Leonardo da Vinci > BR-232 > retorno > BR-232.

302 – CAXANGÁ/TI TIP, no sentido TIP/Caxangá

O desvio segue a rota pela Rua Dr. George Willam Butller > BR-232 > retorno > BR-232 > Rua Onze de Agosto.

370 – TI TIP / TI AEROPORTO, no sentido Aeroporto/TIP

O percurso é feito pela Av. Gov. Agamenon Magalhães > pista local da BR-232 > Rua Prof. Erom Gomes Lemos > giro a esquerda no retorno provisório > giro a direita na Rua Dr. George Wiliam Butler > Av. Pref. Antônio Pereira > TI TIP.

362 – CURADO IV (BACURAU), no sentido subúrbio/cidade



347 – TI TIP / JOANA BEZERRA, no sentido subúrbio/cidade

Os ônibus seguem pela Rua Dr. George Willam Butller > BR-232 > retorno > BR-232.

346 – TI TIP (CONDE BOA VISTA), no sentido subúrbio/cidade



A linha faz o desvio pela BR-408 > BR-232.



Sobre a obra

A obra, que está em sua última etapa, faz o içamento da ciclovia e da passarela que será implantada na rodovia. A ciclovia, que está sendo implantada é formada por rampas em concreto armado (65m e 200m) e uma superestrutura metálica de 265m.

O içamento vai ser realizado sobre o Rio Tejipió e a linha férrea, entre os km 8 e 9 da rodovia (sentido Interior–Recife). A liberação da via deve ser feita na segunda-feira (29).

