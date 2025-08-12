Metroviários aproveitam vinda de Lula ao Recife e realizam assembleia extraordinária contra privatização do metrô
A categoria tem demonstrado bastante insatisfação diante do distanciamento do presidente da defesa das estatais, uma de suas promessas de campanha
Clique aqui e escute a matéria
O Sindicato dos Metroviários, em conjunto com o Movimento Articulação Metroferroviária, realiza uma assembleia geral extraordinária nesta quarta-feira (13), um dia antes da chegada do presidente Lula ao Recife.
A reunião acontece a partir das 18h, na Praça da Greve, na Estação Central do Metrô, que fica no bairro de São José, Centro do Recife.
A categoria tem demonstrado bastante insatisfação diante do distanciamento do presidente Lula da defesa das estatais, indo de encontro a uma de suas promessas de campanha que visava a proteção dessas instituições.
Iminência de greve
Um representante da Articulação Metroferroviária, que preferiu não se identificar, conta que o intuito da assembleia é deliberar sobre o sucateamento do sistema metroviário do Recife e compreender o que pode ser feito para que haja uma cobrança incisiva, aproveitando a oportunidade de dialogar com o presidente.
"Fazemos a linha de denunciar o descaso com o metrô de maneira deliberada para entregar o dinheiro de investimentos ao investidor privado, o que é chamado de entreguismo", contou. "É mais fácil levar todo mundo para protestar onde Lula estiver aqui em Pernambuco do que levar todo mundo para Brasília".
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O membro do movimento aponta que houve uma comoção com os funcionários, para que a adesão a uma possível greve, se necessário, ocorresse de maneira efetiva.
"Nosso movimento ajudou a pressionar, nos grupos de funcionários, sobre a necessidade de uma greve, que só pode ser chamada pelo sindicato que representa o trabalhador. Apesar de funcionários, somos um movimento social que busca conscientização da população, mostrando o lado B. Posso te garantir que vai ser uma adesão massiva".
Empregos X Privatizações
O entrevistado observa que o acordo coletivo, que prevê a garantia dos empregos diante de uma privatização, não é sólido e pode gerar uma crise.
"As funções operacionais como maquinista, como funcionário de estação, como centro de controle não exercem atividades administrativas e logo, no caso de uma sessão de funcionários para outro órgão através de acordo coletivo especial, não teriam de ser aproveitados porque não tem treinamento específico, o que mostra uma total ingerência".
Próximos passos
Para o Movimento Social Articulação Metroferroviária, a "paralisação é dada como certa", visto que a categoria decretou estado de greve, que antecede a greve propriamente dita.
Para que uma categoria decrete greve, é necessário que ocorra um aviso prévio de 72h, entretanto, no estado de greve, entende-se que os governantes já estão sob aviso, por isso a qualquer momento ela pode ser deflagrada.
Funcionamento do metrô quarta-feira (13)
Apesar da realização da assembleia, o metrô funcionará normalmente ao longo do dia. A depender do que for decidido na noite de amanhã, a classe pode optar, ou não, por dar início a uma greve a partir das 00h da quinta-feira (14).
O representante reforça "que a categoria metroviária não tem interesse em prejudicar a população, esse é um movimento desesperado por investimento na situação do metrô. Por conta da falta de investimento ele é beira calamidade".
Lula no Recife
O presidente Lula chega ao Recife na próxima quinta-feira (14), quando participará de um evento voltado para a regularização fundiária em Brasília Teimosa, ao lado do prefeito João Campos.
O representante da causa afirma que é possível que eles realizem uma passeata ou se reúnam no local onde o presidente estará, a fim de pedir melhorias e investimentos.