Metroviários aproveitam vinda de Lula ao Recife e realizam assembleia extraordinária contra privatização do metrô

A categoria tem demonstrado bastante insatisfação diante do distanciamento do presidente da defesa das estatais, uma de suas promessas de campanha

O Sindicato dos Metroviários, em conjunto com o Movimento Articulação Metroferroviária, realiza uma assembleia geral extraordinária nesta quarta-feira (13), um dia antes da chegada do presidente Lula ao Recife.

A reunião acontece a partir das 18h, na Praça da Greve, na Estação Central do Metrô, que fica no bairro de São José, Centro do Recife.

A categoria tem demonstrado bastante insatisfação diante do distanciamento do presidente Lula da defesa das estatais, indo de encontro a uma de suas promessas de campanha que visava a proteção dessas instituições.

Iminência de greve

Um representante da Articulação Metroferroviária, que preferiu não se identificar, conta que o intuito da assembleia é deliberar sobre o sucateamento do sistema metroviário do Recife e compreender o que pode ser feito para que haja uma cobrança incisiva, aproveitando a oportunidade de dialogar com o presidente.

"Fazemos a linha de denunciar o descaso com o metrô de maneira deliberada para entregar o dinheiro de investimentos ao investidor privado, o que é chamado de entreguismo", contou. "É mais fácil levar todo mundo para protestar onde Lula estiver aqui em Pernambuco do que levar todo mundo para Brasília".

O membro do movimento aponta que houve uma comoção com os funcionários, para que a adesão a uma possível greve, se necessário, ocorresse de maneira efetiva.

"Nosso movimento ajudou a pressionar, nos grupos de funcionários, sobre a necessidade de uma greve, que só pode ser chamada pelo sindicato que representa o trabalhador. Apesar de funcionários, somos um movimento social que busca conscientização da população, mostrando o lado B. Posso te garantir que vai ser uma adesão massiva".

Empregos X Privatizações

O entrevistado observa que o acordo coletivo, que prevê a garantia dos empregos diante de uma privatização, não é sólido e pode gerar uma crise.

"As funções operacionais como maquinista, como funcionário de estação, como centro de controle não exercem atividades administrativas e logo, no caso de uma sessão de funcionários para outro órgão através de acordo coletivo especial, não teriam de ser aproveitados porque não tem treinamento específico, o que mostra uma total ingerência".

Imagem de divulgação da assembleia geral extraordinária dos metroviários - Divulgação

Próximos passos

Para o Movimento Social Articulação Metroferroviária, a "paralisação é dada como certa", visto que a categoria decretou estado de greve, que antecede a greve propriamente dita.

Para que uma categoria decrete greve, é necessário que ocorra um aviso prévio de 72h, entretanto, no estado de greve, entende-se que os governantes já estão sob aviso, por isso a qualquer momento ela pode ser deflagrada.

Funcionamento do metrô quarta-feira (13)

Apesar da realização da assembleia, o metrô funcionará normalmente ao longo do dia. A depender do que for decidido na noite de amanhã, a classe pode optar, ou não, por dar início a uma greve a partir das 00h da quinta-feira (14).

O representante reforça "que a categoria metroviária não tem interesse em prejudicar a população, esse é um movimento desesperado por investimento na situação do metrô. Por conta da falta de investimento ele é beira calamidade".

Lula no Recife

O presidente Lula chega ao Recife na próxima quinta-feira (14), quando participará de um evento voltado para a regularização fundiária em Brasília Teimosa, ao lado do prefeito João Campos.

O representante da causa afirma que é possível que eles realizem uma passeata ou se reúnam no local onde o presidente estará, a fim de pedir melhorias e investimentos.

