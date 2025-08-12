fechar
Política em Brasília | Notícia

Motta adia discussão sobre anistia e foro privilegiado, e decepciona a oposição

Sem dó nem piedade — Congresso manda dezenas de parlamentares averiguar acomodações da COP30, enquanto tungagem nos aposentados não incrimina ninguém

Por Romoaldo de Souza Publicado em 12/08/2025 às 21:41
Hugo Motta lederou a sessçao que derrotou o governo nesta quarta-feira.
Hugo Motta lederou a sessçao que derrotou o governo nesta quarta-feira. - Câmara Federal

Clique aqui e escute a matéria

ENTÃO, TÁ, ENTÃO!
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi aconselhado a manter firmeza, mas “sem perder a ternura”, ao tratar das penalidades para os parlamentares que se amotinaram na semana passada.

PASSOU NO TESTE
No esperado primeiro pronunciamento após o motim que o impediu — por longos e tensos minutos — de sentar-se na cadeira de presidente, Motta fez anúncios como se nada tivesse acontecido. Informou as próximas votações e anunciou a criação de uma comissão que vai condensar as propostas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. “Se nós, como sociedade, não formos capazes de fazer com que cada criança viva cada fase da vida com dignidade e respeito, para que serve a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional?”

UM GATO NO TELHADO DE VIDRO
Já no Senado, onde a expectativa gira em torno do que será feito com os inúmeros pedidos de “impeachment” de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), soltou foguetes para comemorar o avanço do processo que permite a exploração de petróleo na Margem Equatorial. “É uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto”.

CUSTO ALTO
Por baixo, a estimativa é de que a Câmara terá de gastar até R$ 600 mil, caso venha a dar posse aos “novos” parlamentares, se for levada adiante a sugestão de suspender o mandato de 15 deputados que se envolveram com o motim da semana passada.

AGORA [FINALMENTE] VAI!
Funcionários do INSS receberão “um plus a mais”, como disse um senador goiano, para fazer andar a fila de análises e de perícias, represada há bastante tempo. Calcula-se que certa de 3 milhões de requerimentos aguardam uma resposta.

A FILA ANDA
Pela decisão do Congresso Nacional, servidores que aderirem ao Programa de Gerenciamento de Benefícios receberão valores que podem chegar a R$ 75 por processo revisado.

TORRANDO DINHEIRO
Para variar, a Câmara autorizou um grupo de parlamentares — e o Senado, outra — a visitar a cidade de Belém (PA) com o objetivo de “dar uma checada” em como estão os preparativos da COP 30: temática, infraestrutura, sistema viário e alojamentos.

BEIJA-MÃO
As promessas do presidente eleito, Lula da Silva (PT), de que “nenhum integrante do [futuro] governo vai permanecer no cargo se estiver sendo investigado” não colaram. O chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, segue na mira do STF e no cargo. Ele teria sido negligente no uso irregular da agência “para fins políticos”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

PENSE NISSO!
O governo do presidente Lula colocou em marcha lenta as investigações sobre o roubo do dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, enquanto a oposição segue omissa, não cumpre seu papel e apenas “siga o baila”.

O todo-poderoso “amigo do amigo de meu pai”, como o ministro Dias Toffoli ficou conhecido no esquema do “petrolão” — agora apresenta a medida de suspender ações judiciais que tratam de responsabilizar a União pelo surrupio nos vencimentos dos aposentados.

É tiro e queda: no final, sob a alegação de que processos judiciais são sempre tão demorados, fazer acordo acaba sendo a alternativa menos dolorosa.

Mas não se anime: a passo de tartaruga seguem as investigações para apontar responsáveis pela tungagem.

Como há muitos sindicalistas aliados do governo — e alguma leniência do governo anterior — o tema está devagar, quase parando.

Pense nisso!

 

Leia também

Fraude no INSS: Toffoli autoriza que ressarcimento fique fora do arcabouço fiscal
APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Fraude no INSS: Toffoli autoriza que ressarcimento fique fora do arcabouço fiscal
Toffoli anula provas e processos contra Palocci
LAVA JATO

Toffoli anula provas e processos contra Palocci

Compartilhe

Tags