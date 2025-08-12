Motta adia discussão sobre anistia e foro privilegiado, e decepciona a oposição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sem dó nem piedade — Congresso manda dezenas de parlamentares averiguar acomodações da COP30, enquanto tungagem nos aposentados não incrimina ninguém

ENTÃO, TÁ, ENTÃO!

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi aconselhado a manter firmeza, mas “sem perder a ternura”, ao tratar das penalidades para os parlamentares que se amotinaram na semana passada.

PASSOU NO TESTE

No esperado primeiro pronunciamento após o motim que o impediu — por longos e tensos minutos — de sentar-se na cadeira de presidente, Motta fez anúncios como se nada tivesse acontecido. Informou as próximas votações e anunciou a criação de uma comissão que vai condensar as propostas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. “Se nós, como sociedade, não formos capazes de fazer com que cada criança viva cada fase da vida com dignidade e respeito, para que serve a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional?”

UM GATO NO TELHADO DE VIDRO

Já no Senado, onde a expectativa gira em torno do que será feito com os inúmeros pedidos de “impeachment” de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), soltou foguetes para comemorar o avanço do processo que permite a exploração de petróleo na Margem Equatorial. “É uma vitória do Amapá e do Brasil. Um marco, resultado do empenho e do trabalho conjunto”.

CUSTO ALTO

Por baixo, a estimativa é de que a Câmara terá de gastar até R$ 600 mil, caso venha a dar posse aos “novos” parlamentares, se for levada adiante a sugestão de suspender o mandato de 15 deputados que se envolveram com o motim da semana passada.

AGORA [FINALMENTE] VAI!

Funcionários do INSS receberão “um plus a mais”, como disse um senador goiano, para fazer andar a fila de análises e de perícias, represada há bastante tempo. Calcula-se que certa de 3 milhões de requerimentos aguardam uma resposta.

A FILA ANDA

Pela decisão do Congresso Nacional, servidores que aderirem ao Programa de Gerenciamento de Benefícios receberão valores que podem chegar a R$ 75 por processo revisado.

TORRANDO DINHEIRO

Para variar, a Câmara autorizou um grupo de parlamentares — e o Senado, outra — a visitar a cidade de Belém (PA) com o objetivo de “dar uma checada” em como estão os preparativos da COP 30: temática, infraestrutura, sistema viário e alojamentos.

BEIJA-MÃO

As promessas do presidente eleito, Lula da Silva (PT), de que “nenhum integrante do [futuro] governo vai permanecer no cargo se estiver sendo investigado” não colaram. O chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, segue na mira do STF e no cargo. Ele teria sido negligente no uso irregular da agência “para fins políticos”.

PENSE NISSO!

O governo do presidente Lula colocou em marcha lenta as investigações sobre o roubo do dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS, enquanto a oposição segue omissa, não cumpre seu papel e apenas “siga o baila”.

O todo-poderoso “amigo do amigo de meu pai”, como o ministro Dias Toffoli ficou conhecido no esquema do “petrolão” — agora apresenta a medida de suspender ações judiciais que tratam de responsabilizar a União pelo surrupio nos vencimentos dos aposentados.

É tiro e queda: no final, sob a alegação de que processos judiciais são sempre tão demorados, fazer acordo acaba sendo a alternativa menos dolorosa.

Mas não se anime: a passo de tartaruga seguem as investigações para apontar responsáveis pela tungagem.

Como há muitos sindicalistas aliados do governo — e alguma leniência do governo anterior — o tema está devagar, quase parando.

Pense nisso!

