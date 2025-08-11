fechar
Política | Notícia

Lula cumpre agenda em Recife e Goiana na próxima quinta (14)

Presidente tem agendas na Hemobrás, em Goiana, e na comunidade de Brasília Teimosa, no Recife. Raquel Lyra e João Campos devem acompanhar o petista.

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 11/08/2025 às 18:02
Imagem de arquivo de Lula em Pernambuco, em 2024
Imagem de arquivo de Lula em Pernambuco, em 2024 - JAILTON JR./JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Lula (PT) cumprirá uma série de agendas em Pernambuco na próxima quinta-feira (14). A visita foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto nesta segunda (11).

O JC apurou que a primeira agenda do dia será uma visita à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Mata Norte do estado, pela manhã. A governadora Raquel Lyra (PSD) tem um compromisso marcado em Petrolina no mesmo dia, mas deve desmarcar a ida ao Sertão para acompanhar o presidente.

Ainda na quinta-feira, Lula participará de um evento relacionado ao setor habitacional no bairro de Brasília Teimosa, no Recife, ao lado do prefeito da cidade, João Campos (PSB). O Planalto está tratando esta agenda como uma "cerimônia de investimentos do Governo Federal para periferias, favelas e comunidades urbanas em Pernambuco".

Os horários dos eventos ainda não foram confirmados. A assessoria de imprensa do governo federal diz que "alterações podem acontecer".

A visita de Lula a Pernambuco se dá em meio às especulações sobre a preferência dele em relação à disputa pelo governo do estado na eleição de 2026.

Nos bastidores, o que se comenta é que os acordos caminham para a manutenção da aliança com o PSB de João Campos — especialmente por causa da figura de Geraldo Alckmin na vice-presidência —, ainda que isso ainda seja motivo de discussão entre petistas do estado.

Contudo, a presença de Raquel Lyra em uma das agendas indica, além do papel institucional de governadora, um gesto de prestígio da governadora para manter a boa relação construída com o presidente nos últimos anos, visando também não perder espaço entre os lulistas para João Campos no ano que vem.

Janja em Pernambuco

A primeira-dama Janja Lula da Silva também tem agendas marcadas em Pernambuco e desembarca no estado nesta terça-feira (12) para compromissos voltados ao diálogo com comunidades marisqueiras.

Ela passará por Igarassu e Itapissuma, no Grande Recife, onde visitará uma creche e entregará computadores a representantes das colônias de pescadores da região.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A socióloga também fará um passeio pela orla de Itapissuma e pelo Canal de Santa Cruz, importante espaço para a atividade pesqueira e de preservação ambiental.

Janja estará acompanhada dos ministros da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da Igualdade Racial, Anielle Franco. Na quarta-feira (13), ela segue para Alagoas, onde visitará a Coopmaris, projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos.

Lula em Pernambuco

A última passagem de Lula por Pernambuco aconteceu no mês de maio, quando ele assinou a ordem de serviço para ampliação do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, no Sertão. Raquel e João acompanharam o presidente na agenda, ao lado de parlamentares.

Já a última visita do presidente à Hemobrás ocorreu em abril de 2024, quando ele inaugurou a primeira fábrica de produção nacional do medicamento fator VIII recombinante.

No último fim de semana, o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) anunciou que Lula assinará, no próximo mês de outubro, a ordem de serviço para o reinício do trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina, que terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros.

Leia também

Lula fará reunião com Alckmin sobre medidas a setores afetados por tarifaço nesta segunda (11)
ALINHAMENTO

Lula fará reunião com Alckmin sobre medidas a setores afetados por tarifaço nesta segunda (11)
Lula sobre Putin: 'Ele agradeceu nosso empenho e interesse por paz entre Rússia e Ucrânia'
TELEFONEMA

Lula sobre Putin: 'Ele agradeceu nosso empenho e interesse por paz entre Rússia e Ucrânia'

Compartilhe

Tags