Lula cumpre agenda em Recife e Goiana na próxima quinta (14)
Presidente tem agendas na Hemobrás, em Goiana, e na comunidade de Brasília Teimosa, no Recife. Raquel Lyra e João Campos devem acompanhar o petista.
O presidente Lula (PT) cumprirá uma série de agendas em Pernambuco na próxima quinta-feira (14). A visita foi confirmada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto nesta segunda (11).
O JC apurou que a primeira agenda do dia será uma visita à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana, na Mata Norte do estado, pela manhã. A governadora Raquel Lyra (PSD) tem um compromisso marcado em Petrolina no mesmo dia, mas deve desmarcar a ida ao Sertão para acompanhar o presidente.
Ainda na quinta-feira, Lula participará de um evento relacionado ao setor habitacional no bairro de Brasília Teimosa, no Recife, ao lado do prefeito da cidade, João Campos (PSB). O Planalto está tratando esta agenda como uma "cerimônia de investimentos do Governo Federal para periferias, favelas e comunidades urbanas em Pernambuco".
Os horários dos eventos ainda não foram confirmados. A assessoria de imprensa do governo federal diz que "alterações podem acontecer".
A visita de Lula a Pernambuco se dá em meio às especulações sobre a preferência dele em relação à disputa pelo governo do estado na eleição de 2026.
Nos bastidores, o que se comenta é que os acordos caminham para a manutenção da aliança com o PSB de João Campos — especialmente por causa da figura de Geraldo Alckmin na vice-presidência —, ainda que isso ainda seja motivo de discussão entre petistas do estado.
Contudo, a presença de Raquel Lyra em uma das agendas indica, além do papel institucional de governadora, um gesto de prestígio da governadora para manter a boa relação construída com o presidente nos últimos anos, visando também não perder espaço entre os lulistas para João Campos no ano que vem.
Janja em Pernambuco
A primeira-dama Janja Lula da Silva também tem agendas marcadas em Pernambuco e desembarca no estado nesta terça-feira (12) para compromissos voltados ao diálogo com comunidades marisqueiras.
Ela passará por Igarassu e Itapissuma, no Grande Recife, onde visitará uma creche e entregará computadores a representantes das colônias de pescadores da região.
A socióloga também fará um passeio pela orla de Itapissuma e pelo Canal de Santa Cruz, importante espaço para a atividade pesqueira e de preservação ambiental.
Janja estará acompanhada dos ministros da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da Igualdade Racial, Anielle Franco. Na quarta-feira (13), ela segue para Alagoas, onde visitará a Coopmaris, projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos.
Lula em Pernambuco
A última passagem de Lula por Pernambuco aconteceu no mês de maio, quando ele assinou a ordem de serviço para ampliação do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, em Salgueiro, no Sertão. Raquel e João acompanharam o presidente na agenda, ao lado de parlamentares.
Já a última visita do presidente à Hemobrás ocorreu em abril de 2024, quando ele inaugurou a primeira fábrica de produção nacional do medicamento fator VIII recombinante.
No último fim de semana, o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) anunciou que Lula assinará, no próximo mês de outubro, a ordem de serviço para o reinício do trecho pernambucano da ferrovia Transnordestina, que terá investimentos de quase R$ 1 bilhão em duas etapas, somando cerca de 200 quilômetros.