fechar
Política | Notícia

Janja visita Pernambuco para fortalecer diálogo e projetos de sustentabilidade

Visita tem como objetivo ampliar a escuta e a articulação entre as comunidades marisqueiras da região, que desenvolvem práticas sustentáveis na pesca

Por Aisha Vitória Publicado em 11/08/2025 às 16:36 | Atualizado em 11/08/2025 às 16:48
Janja, primeira-dama do Brasil
Janja, primeira-dama do Brasil - Reprodução/TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, estará em Pernambuco e Alagoas nos dias 12 e 13 de agosto com uma agenda voltada ao diálogo com comunidades marisqueiras da região.

A visita tem como objetivo ampliar a escuta e a articulação entre o governo federal e esses grupos, formados majoritariamente por mulheres que desenvolvem práticas sustentáveis e inovadoras na pesca e no beneficiamento de frutos do mar.

Agenda da primeira-dama

Ao lado do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, Janja conhecerá de perto ações que estão transformando a realidade dessas comunidades.

A agenda da primeira-dama iniciará na terça-feira, dia 12 de agosto, com uma visita à Creche Municipal Tia Nai, no município de Igarassu (PE). O momento será reservado para conhecer as instalações, interagir com educadores e compreender o papel da instituição no apoio às famílias da região.

Em seguida, Janja seguirá com uma passagem por Itapissuma (PE), onde terá a entrega de computadores a representantes das Colônias de Pescadores e Pescadoras do estado, em ação conjunta com o Programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações.

Ela também participará de um encontro na Colônia de Pesca Z10. A programação inclui uma conversa com marisqueiras, a exibição do documentário Pescadora de Direitos e a apresentação do projeto de bioindústria para transformação de resíduos de mariscos.

Essa ação busca valorizar a produção local e incentivar práticas de sustentabilidade.

Então, a comitiva seguirá para um passeio na orla de Itapissuma e no Canal de Santa Cruz, um espaço importante para a atividade pesqueira e para a preservação ambiental da região.

Já na quarta-feira, 13 de agosto, Janja visitará a Coopmaris, em Alagoas. No local, será apresentado o projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos, com destaque para iniciativas que geram renda e reduzem o impacto ambiental.

A primeira-dama e os ministros também irão conhecer o projeto Biofábrica – “Sustentabilidade e Valorização da Cadeia de Ostras e Mariscos no Nordeste”, realizado pelo MPA em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), e a iniciativa de aproveitamento da casca do sururu para geração de renda e redução de resíduos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As comunidades marisqueiras são reconhecidas por seu papel no associativismo, cooperativismo e preservação ambiental, contribuindo tanto para a segurança alimentar local quanto para a economia regional.

Leia Também

Programação

Terça-feira, 12 de agosto

  • 10h30: Visita à Creche Municipal Tia Nai (Igarassu-PE)
  • 11h30: Encontro na Colônia de Pesca Z10 (bate-papo com marisqueiras, exibição do documentário Pescadora de Direitos, apresentação do projeto de bioindústria de transformação de resíduos de mariscos) – Itapissuma-PE
  • 13h30: Passeio na orla de Itapissuma/Canal de Santa Cruz

Quarta-feira, 13 de agosto

  • 10h00: Visita à Coopmaris (apresentação do projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos, conversa com marisqueiras e visita ao entreposto do Sururu)

 

Leia também

Previsão do tempo: semana começa e deve seguir com pouca chuva em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: semana começa e deve seguir com pouca chuva em Pernambuco
Segundo incêndio é registrado em dois dias na Zona Sul do Recife
SUSTO

Segundo incêndio é registrado em dois dias na Zona Sul do Recife

Compartilhe

Tags