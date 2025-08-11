Janja visita Pernambuco para fortalecer diálogo e projetos de sustentabilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Visita tem como objetivo ampliar a escuta e a articulação entre as comunidades marisqueiras da região, que desenvolvem práticas sustentáveis na pesca

Clique aqui e escute a matéria

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, estará em Pernambuco e Alagoas nos dias 12 e 13 de agosto com uma agenda voltada ao diálogo com comunidades marisqueiras da região.

A visita tem como objetivo ampliar a escuta e a articulação entre o governo federal e esses grupos, formados majoritariamente por mulheres que desenvolvem práticas sustentáveis e inovadoras na pesca e no beneficiamento de frutos do mar.

Agenda da primeira-dama

Ao lado do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, Janja conhecerá de perto ações que estão transformando a realidade dessas comunidades.

A agenda da primeira-dama iniciará na terça-feira, dia 12 de agosto, com uma visita à Creche Municipal Tia Nai, no município de Igarassu (PE). O momento será reservado para conhecer as instalações, interagir com educadores e compreender o papel da instituição no apoio às famílias da região.

Em seguida, Janja seguirá com uma passagem por Itapissuma (PE), onde terá a entrega de computadores a representantes das Colônias de Pescadores e Pescadoras do estado, em ação conjunta com o Programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações.

Ela também participará de um encontro na Colônia de Pesca Z10. A programação inclui uma conversa com marisqueiras, a exibição do documentário Pescadora de Direitos e a apresentação do projeto de bioindústria para transformação de resíduos de mariscos.

Essa ação busca valorizar a produção local e incentivar práticas de sustentabilidade.

Então, a comitiva seguirá para um passeio na orla de Itapissuma e no Canal de Santa Cruz, um espaço importante para a atividade pesqueira e para a preservação ambiental da região.

Já na quarta-feira, 13 de agosto, Janja visitará a Coopmaris, em Alagoas. No local, será apresentado o projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos, com destaque para iniciativas que geram renda e reduzem o impacto ambiental.

A primeira-dama e os ministros também irão conhecer o projeto Biofábrica – “Sustentabilidade e Valorização da Cadeia de Ostras e Mariscos no Nordeste”, realizado pelo MPA em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), e a iniciativa de aproveitamento da casca do sururu para geração de renda e redução de resíduos.

As comunidades marisqueiras são reconhecidas por seu papel no associativismo, cooperativismo e preservação ambiental, contribuindo tanto para a segurança alimentar local quanto para a economia regional.



Leia Também Esmape celebra 38 Anos: O elo entre tradição e inovação na Formação Jurídica de Pernambuco

Programação

Terça-feira, 12 de agosto

10h30: Visita à Creche Municipal Tia Nai (Igarassu-PE)

Visita à Creche Municipal Tia Nai (Igarassu-PE) 11h30: Encontro na Colônia de Pesca Z10 (bate-papo com marisqueiras, exibição do documentário Pescadora de Direitos, apresentação do projeto de bioindústria de transformação de resíduos de mariscos) – Itapissuma-PE

Encontro na Colônia de Pesca Z10 (bate-papo com marisqueiras, exibição do documentário Pescadora de Direitos, apresentação do projeto de bioindústria de transformação de resíduos de mariscos) – Itapissuma-PE 13h30: Passeio na orla de Itapissuma/Canal de Santa Cruz

Quarta-feira, 13 de agosto