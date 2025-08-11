Janja visita Pernambuco para fortalecer diálogo e projetos de sustentabilidade
Visita tem como objetivo ampliar a escuta e a articulação entre as comunidades marisqueiras da região, que desenvolvem práticas sustentáveis na pesca
Clique aqui e escute a matéria
A primeira-dama do Brasil, Janja Lula da Silva, estará em Pernambuco e Alagoas nos dias 12 e 13 de agosto com uma agenda voltada ao diálogo com comunidades marisqueiras da região.
A visita tem como objetivo ampliar a escuta e a articulação entre o governo federal e esses grupos, formados majoritariamente por mulheres que desenvolvem práticas sustentáveis e inovadoras na pesca e no beneficiamento de frutos do mar.
Agenda da primeira-dama
Ao lado do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, e da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, Janja conhecerá de perto ações que estão transformando a realidade dessas comunidades.
A agenda da primeira-dama iniciará na terça-feira, dia 12 de agosto, com uma visita à Creche Municipal Tia Nai, no município de Igarassu (PE). O momento será reservado para conhecer as instalações, interagir com educadores e compreender o papel da instituição no apoio às famílias da região.
Em seguida, Janja seguirá com uma passagem por Itapissuma (PE), onde terá a entrega de computadores a representantes das Colônias de Pescadores e Pescadoras do estado, em ação conjunta com o Programa Computadores para Inclusão, do Ministério das Comunicações.
Ela também participará de um encontro na Colônia de Pesca Z10. A programação inclui uma conversa com marisqueiras, a exibição do documentário Pescadora de Direitos e a apresentação do projeto de bioindústria para transformação de resíduos de mariscos.
Essa ação busca valorizar a produção local e incentivar práticas de sustentabilidade.
Então, a comitiva seguirá para um passeio na orla de Itapissuma e no Canal de Santa Cruz, um espaço importante para a atividade pesqueira e para a preservação ambiental da região.
Já na quarta-feira, 13 de agosto, Janja visitará a Coopmaris, em Alagoas. No local, será apresentado o projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos, com destaque para iniciativas que geram renda e reduzem o impacto ambiental.
A primeira-dama e os ministros também irão conhecer o projeto Biofábrica – “Sustentabilidade e Valorização da Cadeia de Ostras e Mariscos no Nordeste”, realizado pelo MPA em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), e a iniciativa de aproveitamento da casca do sururu para geração de renda e redução de resíduos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As comunidades marisqueiras são reconhecidas por seu papel no associativismo, cooperativismo e preservação ambiental, contribuindo tanto para a segurança alimentar local quanto para a economia regional.
Programação
Terça-feira, 12 de agosto
- 10h30: Visita à Creche Municipal Tia Nai (Igarassu-PE)
- 11h30: Encontro na Colônia de Pesca Z10 (bate-papo com marisqueiras, exibição do documentário Pescadora de Direitos, apresentação do projeto de bioindústria de transformação de resíduos de mariscos) – Itapissuma-PE
- 13h30: Passeio na orla de Itapissuma/Canal de Santa Cruz
Quarta-feira, 13 de agosto
- 10h00: Visita à Coopmaris (apresentação do projeto de aproveitamento de resíduos de mariscos, conversa com marisqueiras e visita ao entreposto do Sururu)