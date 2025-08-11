fechar
Artigo | Notícia

Esmape celebra 38 Anos: O elo entre tradição e inovação na Formação Jurídica de Pernambuco

Esmape oferece seis pós-graduações lato sensu (especialização) e quatro opções de mestrado: três mestrados profissionais e um acadêmico

Por Jorge Américo Pereira de Lira Publicado em 11/08/2025 às 12:41
Atuação da Esmape tem ganhado reconhecimento nacional e internacional
Atuação da Esmape tem ganhado reconhecimento nacional e internacional - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) celebra, neste mês de agosto, seus 38 anos de fundação com uma trajetória marcada pela busca contínua por inovação e excelência. Longe de se ater à formação tradicional, a instituição tem-se posicionado na vanguarda da educação jurídica, investindo em tecnologia, pesquisa e parcerias estratégicas para capacitar o Poder Judiciário pernambucano.

Um dos destaques da atual gestão é a forte aposta em programas de pós-graduação, lato e stricto sensu, ampliando significativamente a oferta de mestrados. No total, a Esmape oferece seis pós-graduações lato sensu (especialização) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e quatro opções de mestrado: três mestrados profissionais e um acadêmico. São dois mestrados profissionais com a UFPE com foco em Políticas Públicas voltadas para o Poder Judiciário, um com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) na área de Direito e Inovação, e um mestrado acadêmico com a FADISP (Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo), instituição fundada por renomados professores da USP.

A preocupação com o futuro da justiça também se reflete no pioneirismo da escola. A Esmape tem investido em cursos sobre Inteligência Artificial Generativa (IA-Gen), preparando magistrados(as) e servidores(as) para as transformações digitais que impactam diretamente o trabalho forense. A iniciativa busca garantir que os profissionais do Judiciário estejam aptos a utilizar novas tecnologias de forma ética, eficiente e responsável.

É válido destacar, ainda, que a atuação da Esmape tem ganhado reconhecimento nacional e internacional. A escola foi formalmente reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) como modelo de Escola Judicial nas áreas administrativa, orçamentário-financeira e acadêmica. Além disso, a instituição recebeu a visita de magistrados de Angola, que vieram conhecer o modelo de formação e aperfeiçoamento profissional adotado em Pernambuco, reforçando a reputação da Escola Judicial para além das fronteiras nacionais.

A Esmape também se estabeleceu como um importante fórum de debates, promovendo grandes eventos com a presença de nomes de destaque no cenário jurídico nacional e ampliando a discussão para áreas como saúde e economia. Esses encontros visam estimular uma visão mais ampla e interdisciplinar, essencial para a resolução de conflitos na sociedade moderna.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outro ponto de valorização do conhecimento é a retomada da periodicidade da Revista da Esmape, que voltou a ter edições impressas. A escola também lançou a série “Cadernos da Esmape”, dedicada à publicação de dissertações e teses de magistrados(as) e servidores(as)do TJPE. Com a recuperação do ISSN da revista e a implementação de uma política de valorização de seus colaboradores, a escola reforça seu compromisso com a pesquisa e o reconhecimento do trabalho de sua comunidade.

Em apenas um ano e meio de gestão, a Escola Judicial já se destaca por números expressivos. Foram mais de 700 ações educacionais realizadas e mais de 19.000 certificados outorgados, demonstrando a ampla capacidade da instituição em capacitar e aperfeiçoar de forma contínua o corpo funcional do Judiciário pernambucano.

Diante desse panorama, fica evidente que a Esmape, ao celebrar seus 38 anos, se posiciona não apenas como uma Escola Judicial, mas como um centro de excelência e inovação. Sua trajetória mostra a capacidade de unir a experiência de quase quatro décadas com a visão de futuro, garantindo que o Poder Judiciário pernambucano permaneça na vanguarda do conhecimento, preparado para os desafios da era digital e focado em uma prestação jurisdicional cada vez mais célere, qualificada e efetiva.

Jorge Américo Pereira de Lira é diretor-Geral da Escola Judicial de Pernambuco – ESMAPE. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE

Leia também

Ingrid Zanella: Dia da Advocacia - nosso lado é o Brasil, nossa bandeira é a Constituição
OPINIÃO

Ingrid Zanella: Dia da Advocacia - nosso lado é o Brasil, nossa bandeira é a Constituição
Roberto Pereira: Educação, ética e cidadania
OPINIÃO

Roberto Pereira: Educação, ética e cidadania

Compartilhe

Tags