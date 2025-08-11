Esmape celebra 38 Anos: O elo entre tradição e inovação na Formação Jurídica de Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) celebra, neste mês de agosto, seus 38 anos de fundação com uma trajetória marcada pela busca contínua por inovação e excelência. Longe de se ater à formação tradicional, a instituição tem-se posicionado na vanguarda da educação jurídica, investindo em tecnologia, pesquisa e parcerias estratégicas para capacitar o Poder Judiciário pernambucano.

Um dos destaques da atual gestão é a forte aposta em programas de pós-graduação, lato e stricto sensu, ampliando significativamente a oferta de mestrados. No total, a Esmape oferece seis pós-graduações lato sensu (especialização) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e quatro opções de mestrado: três mestrados profissionais e um acadêmico. São dois mestrados profissionais com a UFPE com foco em Políticas Públicas voltadas para o Poder Judiciário, um com a Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) na área de Direito e Inovação, e um mestrado acadêmico com a FADISP (Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo), instituição fundada por renomados professores da USP.

A preocupação com o futuro da justiça também se reflete no pioneirismo da escola. A Esmape tem investido em cursos sobre Inteligência Artificial Generativa (IA-Gen), preparando magistrados(as) e servidores(as) para as transformações digitais que impactam diretamente o trabalho forense. A iniciativa busca garantir que os profissionais do Judiciário estejam aptos a utilizar novas tecnologias de forma ética, eficiente e responsável.

É válido destacar, ainda, que a atuação da Esmape tem ganhado reconhecimento nacional e internacional. A escola foi formalmente reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) como modelo de Escola Judicial nas áreas administrativa, orçamentário-financeira e acadêmica. Além disso, a instituição recebeu a visita de magistrados de Angola, que vieram conhecer o modelo de formação e aperfeiçoamento profissional adotado em Pernambuco, reforçando a reputação da Escola Judicial para além das fronteiras nacionais.

A Esmape também se estabeleceu como um importante fórum de debates, promovendo grandes eventos com a presença de nomes de destaque no cenário jurídico nacional e ampliando a discussão para áreas como saúde e economia. Esses encontros visam estimular uma visão mais ampla e interdisciplinar, essencial para a resolução de conflitos na sociedade moderna.

Outro ponto de valorização do conhecimento é a retomada da periodicidade da Revista da Esmape, que voltou a ter edições impressas. A escola também lançou a série “Cadernos da Esmape”, dedicada à publicação de dissertações e teses de magistrados(as) e servidores(as)do TJPE. Com a recuperação do ISSN da revista e a implementação de uma política de valorização de seus colaboradores, a escola reforça seu compromisso com a pesquisa e o reconhecimento do trabalho de sua comunidade.

Em apenas um ano e meio de gestão, a Escola Judicial já se destaca por números expressivos. Foram mais de 700 ações educacionais realizadas e mais de 19.000 certificados outorgados, demonstrando a ampla capacidade da instituição em capacitar e aperfeiçoar de forma contínua o corpo funcional do Judiciário pernambucano.

Diante desse panorama, fica evidente que a Esmape, ao celebrar seus 38 anos, se posiciona não apenas como uma Escola Judicial, mas como um centro de excelência e inovação. Sua trajetória mostra a capacidade de unir a experiência de quase quatro décadas com a visão de futuro, garantindo que o Poder Judiciário pernambucano permaneça na vanguarda do conhecimento, preparado para os desafios da era digital e focado em uma prestação jurisdicional cada vez mais célere, qualificada e efetiva.



Jorge Américo Pereira de Lira é diretor-Geral da Escola Judicial de Pernambuco – ESMAPE. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco – TJPE