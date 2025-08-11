Roberto Pereira: Educação, ética e cidadania

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A escola, somente pela criatividade, inovação e pelos avanços das suas práticas pedagógicas e dos seus instrumentos, poderá robustecer a sua vértebra

Clique aqui e escute a matéria

A ética é um dos pilares da cidadania. Rumo e prumo às relações humanas e às conquistas sociais. Ela situa no epicentro dos debates, por exemplo, o meio ambiente e a sua preservação, o desenvolvimento sustentável, trabalho e oportunidades, distribuição de rendas e a busca da justiça social, temas que emolduram o painel básico à consecução da cidadania.



Uma distribuição de rendas mais equânime e mais justa promove a humanização do desenvolvimento. Aqui, o desejo do mundo inteiro diante do social. O atual sistema, independentemente do matiz ideológico, está esgarçado pela miséria e fissuras pela falta de emprego e oportunidades.

À escola incumbe chamar a si a árdua, mas necessária, tarefa de aguçar o pensamento crítico, promover o debate das ideias e levantar assuntos da atualidade, discutindo-os sempre com o senso democrático da liberdade de expressão.



Se a escola não capacitar os seus educandos ao exercício da reflexão, criando uma simetria entre o conhecimento e a interpretação desse saber, ela não cumprirá o papel que lhe cabe no contexto da sociedade.

Ler e escrever são básicos à formação plena; o mundo da leitura é o caminho à leitura do mundo. Fomentar o questionamento abre aos estudantes as fronteiras das ideias.



A ética e a justiça social precisam entrar na agenda dos estudantes. Levar a juventude à rota do conhecimento, do crescimento intelectual e humano, esta, a estrada do desenvolvimento social.

A educação, quando universal e de qualidade, prepara os adolescentes aos desafios das questões sociais. A excludência social, tratada nas lides escolares, posicionará o adulto do futuro. Uma distribuição de rendas mais equânime passa a ser um princípio imutável de justiça.



E qual a fórmula à construção da cidadania? E como conciliar o crescimento econômico com o progresso social? As respostas estão numa educação para todos e apta à solidez da cidadania. A globalização reclama um adensado conhecimento. É na base da pirâmide educacional que se inicia a inclusão social. Daí, se quisermos para as novas e futuras gerações uma trajetória à altura da humana ansiedade, impõe-se uma educação universalizada e de qualidade.



À nossa frente o painel dos avanços tecnológicos, um espocar tecnológico, uma revolução midiática: assim, a escola não pode perder as suas rotas, ficar inerte nessas encruzilhadas.

A comunicação vem se dando predominantemente através do mundo virtual, tendo nascido desde a década de 1960, mediante a criação da internet.



Estamos hoje no contexto das vivências e convivências com os parâmetros da tecnologia, que, neste setor da ciência, caminha a passos largos. A galope, pode-se dizer.



A comunicação digital é feita por meio de canais, a exemplo de e-mail, redes sociais, Podcast, videochamadas, blogs, sites, aplicativos de mensagem instantânea, Youtube, Facebook, WhatsApp e Instagram, entre tantos outros.



De acordo com pesquisa recém-realizada, pelo Instituto Qualibest, as redes sociais mais acessadas pelos brasileiros, atualmente, são Youtube (93%), Facebook (92%) e Instagram (83%).

E reinando, entre estas e inúmeras outras, a Inteligência Artificial (IA), que vem se caracterizando como o fato novo da tecnologia e suscitando preocupações ao modelo educacional, ao humanismo, à ética e à moral.



A IA que se deseja um bem à humanidade, pode também, se mal-usada, servir às maledicências, às artimanhas, aos artifícios e às ameaças às verdades dos atos e fatos que o mundo proporciona nos seus meios de comunicação, nas suas condutas de bem social.



Qual a relação da ética com a Inteligência Artificial?



Esta, a inquietante pergunta, norteando a conduta das pessoas neste momento, que é de brusca transformação, de mudanças de paradigmas e de expectativas que norteiam o presente momento.



O mundo virtual cada vez mais prevalece sobre o real. A mídia social parece se sobrepor à grande mídia, à clássica, que dá sinais de fragilidade diante dos instrumentos que emolduram a comunicação destes dias atuais.



Respondo, mais amiúde, à indagação acima formulada por mim na intenção de criar um espaço à reflexão com você, leitor amigo. Direi: A ética na Inteligência Artificial (IA) refere-se aos princípios morais que devem guiar o desenvolvimento e uso da tecnologia para garantir que ela beneficie a sociedade, respeitando direitos e evitando danos. A IA em si não possui ética, mas a forma como é desenvolvida e utilizada, sim. A ética na IA busca garantir que essa tecnologia seja usada de maneira justa, transparente, responsável e segura, considerando seus impactos sociais e evitando vieses e discriminações.



A escola, somente pela criatividade, pela inovação e pelos avanços das suas práticas pedagógicas e dos seus instrumentos, poderá robustecer a sua vértebra estratégica para saber responder presente ao futuro das gerações que se sucedem neste mundo cada vez mais singular e plural.



Roberto Pereira foi secretário de Educação e Cultura do Estado de Pernambuco, é membro da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Brasileira de Eventos e Turismo.

