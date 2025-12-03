"O plano que nós temos para o Sport é institucional", diz candidato a presidente do grupo Leões pela Mudança
Matheus Souto Maior deve ser inscrito como "cabeça de chapa" e ainda ter ao lado o candidato a vice-presidente Kadico Pereira no pleito
Candidato a presidente do Sport, Matheus Souto Maior exaltou o plano robusto que o grupo "Leões pela Mudança" pretende colocar à disposição dos sócios na eleição "tampão" do próximo dia 15 de dezembro.
Em entrevista ao Blog do Torcedor, Matheus frisou que o projeto do grupo de oposição vai além de uma gestão. Além disso, tratou com naturalidade o curto espaço de tempo até a eleição seguinte, que já acontece em dezembro de 2026.
"O plano que nós temos para o Sport é institucional para o clube. Não é para uma gestão. Vamos trabalhar para colocar ele em placa. Mesmo sendo um mandato de apenas um ano, vamos construir um mandato mais transparente, sólido e com mais compliance", afirmou.
Questionado sobre o curto espaço de tempo para a montagem do time profissional de futebol para a próxima temporada, o candidato a presidente do grupo "Leões pela Mudança" mostrou confiança no grupo que de diretores que comandará o departamento.
Segundo Matheus, o projeto prevê ainda a contratações de três dirigentes remunerados, além dos quatro diretores estatutários.
"Temos quatro nomes que são importantíssimos para o futebol: Marcus Vinícius, que vai ser o vice-presidente de futebol. Junto dele, terá Luiz Fittipaldi, que deve liderar o departamento de desempenho, além do George e China para a base", disse.
"Um grupo forte e capaz de liderar o futebol do Sport em um curto espaço de tempo. Ainda teremos o executivo de futebol, o coordenador técnico e ainda um gerente de futebol", acrescentou.
Em relação aos problemas financeiros e administrativos, Matheus Souto Maior destacou a capacidade do Sport de gerar receitar. Atualmente, os funcionários do clube e profissionais do futebol convivem com atrasos salariais no fim desta temporada. Até a conta de energia da Ilha do Retiro chegou a ser cortada por falta de pagamento.
"Já discutimos a possibilidade de gerar novas receitas. O Sport possui receitas que não vai em busca. O clube ainda conta com receitas para receber de TV e outros contratos, isso sem contar com a provável de Zé Lucas. O Sport é um clube viável e pode gerar mais receitas", comentou.
Eleições do Sport
As eleições do Sport estão marcados para o próximo dia 15 de abril. O grupo "Leões pela Mudança" deve inscrever Matheus Souto Maior como candidato a presidente e Kadico Pereira.
Já o filho do ex-presidente Milton Bivar lançou a chapa "Sport Eterno": Paulo Bivar (presidente) e Manolo Veloso (vice-presidente).
Na disputa, ainda tem o ex-presidente Severino Otávio, Branquinho, com o apoio de outros ex-presidentes, como por exemplo, Gustavo Dubeux e João Humberto Martorelli. Ele ainda não possui vice-presidente.