Sport: Gustavo Dubeux revela bastidores para renúncia de Yuri Romão e eleições suplementares
Ex-presidente do Sport não descartou a possibilidade de não acontecer um "bate-chapa"; confira detalhes da eleição suplementar que acontece no dia 15
Clique aqui e escute a matéria
O ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, trouxe à tona os bastidores que culminaram na renúncia de Yuri Romão e Raphael Campos, e a possibilidade de chapa única nas eleições suplementares.
Romão e Campos renunciaram formalmente aos cargos de presidente e vice-presidente, respectivamente, com efeito a partir do dia 12 de dezembro de 2025.
SPORT: Gustavo Dubeux revela bastidores para renúncia de Yuri Romão
Dubeaux contou que, na primeira reunião, Yuri Romão havia aceitado deixar o cargo em 31 de dezembro.
Ao ser questionado, Dubeaux esclareceu que a escolha por uma eleição no Conselho, e não pelo voto direto, era apenas um desdobramento da opção de Romão de sair somente no fim do ano.
Segundo ele, houve ainda um movimento do grupo de ex-presidentes, que voltou a procurar Romão para tentar convencê-lo a antecipar a saída, com o objetivo de permitir a realização de uma eleição direta no clube.
Renúncia e promessa de pagamentos
A renúncia de Yuri Romão foi protocolada em 27 de novembro de 2025. Na carta, Romão pediu desculpas à torcida rubro-negra.
A saída ocorre em meio a uma forte pressão, incluindo atrasos nos salários de jogadores, comissão técnica e funcionários.
Um corte de energia na Ilha do Retiro, por falta de pagamento, gerou uma imagem ruim para a gestão.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na carta, Romão se comprometeu a regularizar os salários atrasados antes de deixar o cargo.
Além disso, o clube confirmou na última segunda-feira (1) o início do pagamento aos credores do plano de Recuperação Judicial.
Calendário das eleições suplementares do Sport
O pleito definirá o presidente e vice-presidente executivo para o restante do biênio 2025-2026.
- Data da Eleição: 15 de dezembro de 2025, na sede social, das 8h às 18h
- Registro de Chapas: o período de registro ocorre entre 1º e 5 de dezembro de 2025
- Posse: a posse dos eleitos ocorrerá em 17 de dezembro de 2025
A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes membros:
- Presidente: Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti.
- Membros: Sílvio Pessoa de Carvalho Júnior, André Baptista Coutinho, Marcelo Augusto Leal de Farias e Pablo Bismack Oliveira Leite.
Os sócios aptos a votar e serem votados deveriam estar adimplentes até 16 de outubro de 2025. O prazo para regularização das pendências financeiras foi até 30 de novembro.
Quem são os candidatos?
Filho do ex-presidente Milton Bivar, Paulo Bivar encabeça a chapa "Sport Eterno", ao lado do candidato a vice, Manoel Veloso.
Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o ex-presidente do Sport, Gustavo Dubeux, revelou que existe a possibilidade de não acontecer um "bate-chapa" na eleição "tampão" deste mês de dezembro.
"A possibilidade de não ter 'bate-chapa' é grande. Acredito que ele [Paulo Bivar] possa ser candidato único. Isso seria um bom sinal para o clube, mas é apenas um desejo meu".
Outro nome que manifestou interesse em se candidatar foi Severino Otávio (Branquinho), ex-presidente no biênio 2003/2004.