Sport: Em evento de lançamento de chapa, Paulo Bivar se emociona ao relembrar pai, Milton Bivar
Filho do ex-presidente do Leão da Ilha, falecido no último mês de novembro, é candidato pela chapa "Sport Eterno" nas eleições do clube
Candidato à presidência do Sport, Paulo Bivar lançou, nesta terça-feira (02), sua chapa para concorrer às eleições do clube para o restante do biênio 2025/26.
A chapa "Sport Eterno" será formado por Bivar e por seu vice, Manolo Veloso. No evento, Paulo se emocionou ao relembrar seu pai, Milton Bivar, presidente do Leão da Ilha em dois períodos, falecido no último mês de novembro.
"Eu acho que a proposta da nossa chapa, da nossa campanha, da minha filosofia de trabalho, começa por isso, de um grupo de rubro-negros apaixonados pelo clube com o histórico de serviço prestado e não simplesmente serviço prestado, mas serviços prestados com sucesso.
A gente tem um time incrível. com muita capacidade, com muita habilidade, com muita força de vontade de tirar o Sport dessa situação que ele se encontra. Então, porque estamos aqui? Estamos aqui para isso.
É porque a gente acredita que nossa chapa tem valor, tem conhecimento, tem propriedade e pode, de fato, tirar o Sport dessa situação. Acima de tudo, a gente tem feito muito esse paralelo da situação do clube agora, para o ano de 2026, isso é muito parecido com o que foi o Sport de 2019.
E eu posso afirmar com toda tranquilidade que as peças mais importantes na gestão de 19 e 20 do meu pai estão comigo nessa jornada", declarou Paulo Bivar.
Quem serão os candidatos a presidente do Sport?
As eleições do Sport para o "mandato tampão" válido até dezembro de 2026, estão marcadas para o dia 15 de dezembro.
O outro nome confirmado na disputa é o de Severino Otávio, o Branquinho, candidato de "conciliação" entre diversos setores da política rubro-negra.
A outra chapa que confirmou presença no pleito é a "Leões pela Mudança". O candidato a presidente será Matheus Souto Maior.