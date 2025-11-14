Sport x Flamengo ao vivo (15/11): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O duelo é válido pela atrasada 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e deve decretar o rebaixamento do Leão à Segunda Divisão de 2026

O Sport pode ter o rebaixamento sacramentado na noite deste sábado (15). No enredo, uma gigantesca crise política, administrativa e financeira. E, para completar, uma possível queda diante de um rival histórico: o Flamengo. Os times se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O duelo é válido pela atrasada 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Se não bastasse a terrível campanha nesta temporada e a crise fora das quatro linhas, o embate ainda teve mais um turbulento capítulo: a negociação no valor de R$ 3 milhões que tirou o jogo da Ilha do Retiro.

O presidente Yuri Romão, que anunciou a saída do clube em dezembro deste ano de 2025, recebeu ainda mais críticas da maior parte da torcida rubro-negra. Com 17 pontos, afundado na lanterna há rodadas, o Sport pode ter também a pior campanha entre os pernambucanos na elite do futebol brasileiro. Ou seja, um fim de temporada digno de filme de terror.

Já o Flamengo briga de forma acirrada pelo título com o Palmeiras. O clube carioca possui 68 pontos na vice-liderança. A mesma pontuação do Verdão, que também joga a partida atrasada contra o Santos, às 21h, na Vila Belmiro, em jogo válido pela 13ª rodada.

Sport de César Lucena

Em campo, o técnico César Lucena deve seguir com a formação que vem utilizando nos últimos jogos. Na última rodada, o Leão esboçou uma reação ao abrir 2x0 sobre o Atlético-MG. Porém, sofreu a virada e acumulou mais uma derrota dentro de casa.

Flamengo com 12 desfalques

O técnico Filipe Luís terá 12 desfalques para o jogo do Flamengo contra o Sport. Desses, sete estão defendendo as respectivas seleções na Data Fifa e cinco estão vetados pelo departamento médico.

Com as seleções, estão Danilo e Alex Sandro (Brasil), Varela, Viña e Arrascaeta (Uruguai), Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador). Léo Ortiz (tornozelo direito), De la Cruz (joelho), Allan (fascite plantar), Jorginho (coxa direita) e Pedro (antebraço direito) estão machucados.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou mais uma jornada esportiva para o jogo do Sport na Série A. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelo Prime Video (streaming).

Ficha do jogo

Sport

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, João Victor, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Cebolinha, Luiz Araújo e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Competição: Série A do Brasileirão. Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE. Horário: 18h (de Brasília). Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS). Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau (ambos do RS). VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC). Onde assistir: Prime Video (streaming).