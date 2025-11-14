Crise financeira e rebaixamento no Sport: "Livro de Terror" dissecado
Igor Moura analisa a gestão "livro de terror" de Yuri Romão, a dívida milionária do Trio de Ferro e a necessidade de vender Zé Lucas
A Rádio Jornal apresenta o comentário de Igor Moura, craque do Escrete de Ouro, que analisou a grave situação financeira e esportiva do Sport Clube do Recife e do chamado “trio de ferro da capital pernambucana” — Sport, Náutico e Santa Cruz.
Dívidas Milionárias e Irresponsabilidade Histórica
Igor Moura abriu o comentário citando a fala do presidente do Sport, Yuri Romão, que afirmou: “não sou eu que estou deixando dívidas em aberto, é o clube”. Para o comentarista, a declaração é “irresponsável” e sintetiza o histórico de má gestão do trio de ferro.
Segundo Moura, os três clubes associativos acumulam dívidas milionárias, que ultrapassam R$ 100 milhões, chegando em alguns casos a R$ 200 ou R$ 250 milhões. Esse rombo financeiro é resultado de presidentes que, ao longo dos anos, “gastaram mais do que arrecadavam mês a mês”.
Fim da gestão Yuri Romão e uma campanha “ridícula”
Yuri Romão confirmou que não permanecerá para 2026, decisão que Igor Moura classificou como “acertadíssima”. Para o comentarista, a administração de Romão foi um “show de horrores”, com muito mais erros do que acertos.
Romão comparou sua gestão a um livro, afirmando que 2025 é apenas um capítulo. Para Moura, no entanto, o livro “está mais para um terror de Stephen King” diante da tragédia esportiva vivida pelo clube.
O Sport soma apenas duas vitórias em 32 jogos, desempenho considerado “ridículo” para a grandeza da camisa rubro-negra. O rebaixamento, virtual desde o início do segundo turno, é visto como consequência direta da condução administrativa e das escolhas equivocadas da diretoria.
Erros caros e o sacrifício de Zé Lucas
No departamento de futebol, o Sport errou em cerca de 95% das escolhas, segundo o comentarista. Um dos exemplos citados foi a contratação do técnico Antônio Oliveira, que recebeu cerca de R$ 3 milhões após apenas quatro jogos. O valor será pago em 10 parcelas de R$ 300 mil, das quais o clube já tem atrasos.
Para cobrir as “fanfarronices, irresponsabilidades e bizarrices” cometidas pela direção, o Sport deverá vender o garoto Zé Lucas, destaque do Brasil no Mundial Sub-17 e uma das maiores promessas da base.
Apesar do caos, Igor Moura valorizou a torcida rubro-negra, que manteve média superior a 15 mil pessoas por jogo, um comportamento “louvável” diante de uma temporada trágica.
A polêmica do jogo contra o Flamengo
O comentarista classificou como “um dos jogos mais tristes da história riquíssima do Sport” a partida decisiva contra o Flamengo ter sido transferida da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco.
O confronto, que pode rebaixar matematicamente o Sport, ocorrerá no aniversário do Flamengo, com a “massacrante maioria” da torcida presente sendo flamenguista — situação agravada pelo fato de o clube carioca ser considerado um rival histórico, inclusive por disputas judiciais relacionadas ao título de 1987.
