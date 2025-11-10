fechar
Sport | Notícia

Luciano Bivar pede uma nova eleição para "apaziguar tudo" no Sport

O ex-presidente do clube rubro-negro concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (10)

Por Davi Saboya Publicado em 10/11/2025 às 20:37
Imagem da entrevista do ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal
Imagem da entrevista do ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal - Reprodoção/Youtube

O ex-presidente Luciano Bivar não escondeu que é a favor de uma nova eleição no Sport para "apaziguar tudo" no clube diante de um vexatório rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele frisou que a antecipação da Assembleia Geral de Sócios não é nenhum demérito.

Bivar admitiu que participou de uma reunião com o atual presidente rubro-negro Yuri Romão durante esta segunda-feira (10). Ele ainda lembrou que tomou a iniciativa de renunciar ao cargo em duas das seis vezes que assumiu o posto na história do Leão.

Leia Também

"O que eu comentei é que eu acho que a situação do Sport é muito delicada. Não lembro de um momento difícil feito o atual. Disse que a situação era difícil de realizar. No momento atual, não vejo como. Ele (Yuri Romão) falou que era reversível. Eu disse então: está tranquilo. Para apaziguar tudo, acho que deveria ser convocada uma eleição geral. Se coloca a chapa de cada um e vai discutir democraticamente", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"A antecipação da Assembleia Geral é uma coisa natural em muitos países. Isso não é um demérito. Yuri até comentou sobre o estrago que causa ao clube. Só que eu renunciei duas vezes. Quando perdi o hexa, sai, já que é um ato voluntário. Perguntei a opinião do presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Pessoa, e disse a ele que o ajudaria até o fim. Ele aceitou e assim foi feito. Não teve nenhum trauma", completou.

Luciano Bivar ainda revelou que a reunião, em determinado momento, também contou com a presença do ex-presidente Gustavo Dubeux. Além disso, também destacou que se foi cogitada uma eleição interna no Conselho Deliberativo. Porém, que não concordou. "Eu disse a Dubeux que isso não representaria a massa rubro-negra", comentou.

Presidente do Sport nega renúncia

O presidente do Sport, Yuri Romão, negou que a busca por uma reunião com as grandes lideranças do clube indicasse uma "saída iminente". Ele enfatizou o objetivo de promover a união interna e anunciou a realização de uma entrevista coletiva para detalhar e esclarecer todos os temas relevantes ao clube.

Leia também

Sport pode cair na próxima rodada? Veja chances de rebaixamento do Leão da Ilha
CAMPEONATO BRASILEIRO

Sport pode cair na próxima rodada? Veja chances de rebaixamento do Leão da Ilha
Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17
SUB-17

Zâmbia x Brasil hoje (10): onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Mundo Sub-17

Compartilhe

Tags