Luciano Bivar pede uma nova eleição para "apaziguar tudo" no Sport

O ex-presidente do clube rubro-negro concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, na noite desta segunda-feira (10)

O ex-presidente Luciano Bivar não escondeu que é a favor de uma nova eleição no Sport para "apaziguar tudo" no clube diante de um vexatório rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, ele frisou que a antecipação da Assembleia Geral de Sócios não é nenhum demérito.

Bivar admitiu que participou de uma reunião com o atual presidente rubro-negro Yuri Romão durante esta segunda-feira (10). Ele ainda lembrou que tomou a iniciativa de renunciar ao cargo em duas das seis vezes que assumiu o posto na história do Leão.

"O que eu comentei é que eu acho que a situação do Sport é muito delicada. Não lembro de um momento difícil feito o atual. Disse que a situação era difícil de realizar. No momento atual, não vejo como. Ele (Yuri Romão) falou que era reversível. Eu disse então: está tranquilo. Para apaziguar tudo, acho que deveria ser convocada uma eleição geral. Se coloca a chapa de cada um e vai discutir democraticamente", afirmou.

"A antecipação da Assembleia Geral é uma coisa natural em muitos países. Isso não é um demérito. Yuri até comentou sobre o estrago que causa ao clube. Só que eu renunciei duas vezes. Quando perdi o hexa, sai, já que é um ato voluntário. Perguntei a opinião do presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Pessoa, e disse a ele que o ajudaria até o fim. Ele aceitou e assim foi feito. Não teve nenhum trauma", completou.

Luciano Bivar ainda revelou que a reunião, em determinado momento, também contou com a presença do ex-presidente Gustavo Dubeux. Além disso, também destacou que se foi cogitada uma eleição interna no Conselho Deliberativo. Porém, que não concordou. "Eu disse a Dubeux que isso não representaria a massa rubro-negra", comentou.

Presidente do Sport nega renúncia

O presidente do Sport, Yuri Romão, negou que a busca por uma reunião com as grandes lideranças do clube indicasse uma "saída iminente". Ele enfatizou o objetivo de promover a união interna e anunciou a realização de uma entrevista coletiva para detalhar e esclarecer todos os temas relevantes ao clube.