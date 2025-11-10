Crise rubro-negra: Sport perde a confiança da torcida e diretoria é convocada pelo Conselho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ralph de Carvalho aponta fragilidade técnica, risco de rebaixamento e pressão por transparência financeira na gestão de Yuri Romão

O Sport Clube do Recife vive um momento de forte instabilidade dentro e fora de campo. Segundo o comentarista Ralph de Carvalho, o time “não montou um elenco para competir na Série A” e a queda para a Série B em 2026 é “apenas questão de tempo”.

O clube escapou do rebaixamento antecipado na 33ª rodada apenas graças à combinação de resultados — derrota do Santos para o Flamengo e empate entre Vitória e Botafogo. Ainda assim, o Sport segue na lanterna, com apenas 17 pontos e duas vitórias na competição.

Em análise recente, Ralph comparou o desempenho da equipe nas partidas contra o Juventude e o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, o time “não existiu como futebol”; no segundo, “teve atitude”, chegou a abrir 2 a 0 com gols de Léo Pereira, mas não sustentou o placar após as mudanças do técnico Jorge Sampaoli, que levou o Atlético à virada por 4 a 2.

“O Sport não tem capacidade técnica para segurar resultado. É um time abaixo do nível da Série A”, afirmou o Bola de Ouro da Rádio Jornal.

Pressão interna e ofício ao Conselho

A crise técnica se soma à política. Parte da torcida pede a renúncia de Yuri Romão, apontando falta de competência na condução do futebol. O ex-presidente Luciano Bivar também defendeu publicamente a saída do mandatário e novas eleições.

Segundo Ralph, o Conselho Deliberativo — antes protetor da diretoria, mesmo após dois pedidos de impeachment arquivados — “começa a se incomodar”. O comentarista revelou ter recebido um ofício enviado ao presidente do conselho, Dr. Ademar Rigueira, solicitando a convocação de Romão e do vice Rafael Campos para prestar esclarecimentos.

O documento, que será analisado na reunião de 11 de novembro de 2025, classifica o atual ano como “um dos piores da história do clube”, resultado de “investimentos errados e desempenho desastroso”.

Dívidas e falta de clareza

Entre os temas exigidos na convocação estão o planejamento esportivo e financeiro de 2026, o envio do orçamento anual (pendente desde outubro), atrasos salariais e a negociação do jovem Riquelme com o Botafogo.

Ralph de Carvalho também cobrou transparência sobre os R$ 60 milhões gastos na formação do elenco, valor que não se reflete em desempenho. Citou ainda a dívida com o Botafogo pela compra de Carlos Alberto, estimada em mais de R$ 11 milhões, parcialmente compensada com a inclusão de Riquelme no negócio.

O sentimento, segundo o comentarista, é de desconfiança total: “O torcedor não acredita que essa diretoria possa montar um time capaz de recuperar 2026, porque não conseguiu fazer agora, com tanto dinheiro.”

Acompanhe na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/comentario-13h-ralph-de-carvalho-10-11-25/" target="_blank">Crise rubro-negra: Sport perde a confiança da torcida e diretoria é convocada pelo Conselho</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p>

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.

