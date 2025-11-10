Globo se apoia em Bruno Fonseca na transmissão da Fórmula 1 no SportTV
Bruno Fonseca, narrador, vai ser o nome principal nas transmissões da Fórmula 1, no canal esportivo SporTV, em 2026. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, o narrador ficará responsável por 15 corridas no canal fechado. Na TV aberta, o responsável será Everaldo Marques, que se torna o principal da emissora na modalidade. Além disso, a Globo pretende lançar um programa para ser veiculado às sextas-feiras, com um resumo dos principais fatos.
Para o SporTV, ficaram definidos 24 grandes prêmios, 24 treinos classificatórios, 60 treinos livres e 6 corridas sprint. A Globo também promete transmissão ao vivo em sua plataforma de streaming, Globoplay.
No último domingo (9), a Band se despediu da Fórmula 1. Em 2026, a Globo toma posse novamente da modalidade, em um contrato que dura até 2028.
