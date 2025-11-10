Ingressos F1 GP de São Paulo 2026: todos os valores e datas
Após a realização da corrida nesse domingo (9), a contagem regressiva para o Grande Prêmio de São Paulo de 2026 já começou. A pré-venda de ingressos tem início nesta segunda-feira (10), de forma exclusiva para clientes Porto Bank, enquanto portadores de cartões Amex terão acesso antecipado a partir da quinta-feira (13). A venda geral será aberta no dia 17 de novembro.
O evento acontecerá entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026, no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul de São Paulo. A etapa brasileira da Fórmula 1 terá uma mudança em relação a esse ano, com a saída da sprint. Ainda assim, a expectativa é alta de arquibancadas cheias após o sucesso de 2025. Foram mais de 303 mil torcedores nos três dias.
Os valores variam conforme o setor escolhido, com opções que vão desde arquibancadas populares até camarotes premium com open bar e acesso VIP aos boxes.
Neste ano, a vitória foi do britânico Lando Norris, da McLaren. Ele ganhou não só a corrida regular, mas a sprint. Max Verstappen, da Red Bull, deu mais um show e chegou em terceiro.
Setores e preços do GP de São Paulo 2026
- Setor G – R$ 495,00
Arquibancada descoberta no final da Reta Oposta, com telão e opções de alimentação e bebidas.
- Setor A – R$ 795,00
Na subida dos boxes e largada; acesso ao Track Celebration após a corrida.
- Setor R – R$ 1.075,00
Localizado após o S do Senna, com cobertura e telão.
- Setor H – R$ 1.425,00
No final do S do Senna, com arquibancada coberta e boa visão do circuito.
- Setor M – R$ 1.775,00
Em frente aos boxes, com assentos numerados e visão privilegiada da reta principal.
- Setor D – R$ 4.680,00
Cobertura, alimentação e bebidas inclusas, localizado no início do S do Senna.
- Setor B – R$ 5.290,00
Vista do grid de largada e pódio, com finger food e open bar.
- Orange Tree Club – R$ 8.300,00
Lounge coberto com buffet e open bar, localizado na Curva da Laranjinha.
- Pit Stop Club – R$ 10.750,00
Lounge com vista para os boxes e pódio, open bar, menu exclusivo e área de entretenimento.
- Grand Prix Club – R$ 20.900,00
Acesso ao camarote VIP Lounge, open bar, menu exclusivo e visita aos boxes.
Os ingressos são limitados e sujeitos à disponibilidade. As vendas acontecem de forma online, pelo site oficial do GP de São Paulo.
Datas principais:
- Pré-venda Porto Bank: 10 de novembro
- Pré-venda Amex: 13 de novembro
- Venda geral: 17 de novembro
- Evento: 6 a 8 de novembro de 2026 – Autódromo de Interlagos (SP)