Ingressos F1 GP de São Paulo 2026: todos os valores e datas

Neste ano, a vitória foi do britânico Lando Norris, da McLaren. Ele ganhou não só a corrida regular, mas a sprint no último sábado

Após a realização da corrida nesse domingo (9), a contagem regressiva para o Grande Prêmio de São Paulo de 2026 já começou. A pré-venda de ingressos tem início nesta segunda-feira (10), de forma exclusiva para clientes Porto Bank, enquanto portadores de cartões Amex terão acesso antecipado a partir da quinta-feira (13). A venda geral será aberta no dia 17 de novembro.

O evento acontecerá entre os dias 6 e 8 de novembro de 2026, no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, zona sul de São Paulo. A etapa brasileira da Fórmula 1 terá uma mudança em relação a esse ano, com a saída da sprint. Ainda assim, a expectativa é alta de arquibancadas cheias após o sucesso de 2025. Foram mais de 303 mil torcedores nos três dias.

Os valores variam conforme o setor escolhido, com opções que vão desde arquibancadas populares até camarotes premium com open bar e acesso VIP aos boxes.

Setores e preços do GP de São Paulo 2026

Setor G – R$ 495,00

Arquibancada descoberta no final da Reta Oposta, com telão e opções de alimentação e bebidas.

Setor A – R$ 795,00

Na subida dos boxes e largada; acesso ao Track Celebration após a corrida.

Setor R – R$ 1.075,00

Localizado após o S do Senna, com cobertura e telão.

Setor H – R$ 1.425,00

No final do S do Senna, com arquibancada coberta e boa visão do circuito.

Setor M – R$ 1.775,00

Em frente aos boxes, com assentos numerados e visão privilegiada da reta principal.

Setor D – R$ 4.680,00

Cobertura, alimentação e bebidas inclusas, localizado no início do S do Senna.

Setor B – R$ 5.290,00

Vista do grid de largada e pódio, com finger food e open bar.

Orange Tree Club – R$ 8.300,00

Lounge coberto com buffet e open bar, localizado na Curva da Laranjinha.

Pit Stop Club – R$ 10.750,00

Lounge com vista para os boxes e pódio, open bar, menu exclusivo e área de entretenimento.

Grand Prix Club – R$ 20.900,00

Acesso ao camarote VIP Lounge, open bar, menu exclusivo e visita aos boxes.

Os ingressos são limitados e sujeitos à disponibilidade. As vendas acontecem de forma online, pelo site oficial do GP de São Paulo.

Datas principais: