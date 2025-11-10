Comercial no Jornal Nacional rompe a barreira de R$ 1 milhão; saiba detalhes!
A publicidade na televisão brasileira atingiu um novo marco histórico. De acordo com a tabela oficial de preços divulgada pela TV Globo, o valor de um comercial de 30 segundos no intervalo do Jornal Nacional ultrapassou, pela primeira vez, a impressionante cifra de R$ 1 milhão, nas edições veiculadas de segunda a sexta-feira.
O novo patamar de preço, que chegou a R$ 1.043.800,00, consolida o principal telejornal do país não apenas como um farol de audiência, mas também como o espaço publicitário mais caro e, consequentemente, mais desejado da televisão brasileira.
Curiosamente, esse novo valor de publicidade no Jornal Nacional, chega em um momento de transição do principal noticioso do país: William Bonner passou o bastão de apresentador para César Tralli, que assumiu a bancada ao lado de Renata Vasconcellos no dia 3 de novembro.
“Ultrapassar R$ 1 milhão não é apenas um número, é um atestado da incomparável capacidade do Jornal Nacional de penetrar nos lares de milhões de brasileiros. Marcas buscam essa conexão imediata com o público, e esse valor reflete a segurança e a visibilidade que o telejornal oferece, mesmo em um cenário de pulverização de mídias“, avaliou um especialista em marketing.
