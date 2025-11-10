Observatório da Tv | Notícia
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Nesta terça-feira (11), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme As Branquelas.
Ficha Técnica:
As Branquelas
Título Original: White Chicks
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2004
Diretor: Keenen Ivory Wayans
Elenco: Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, Shawn Wayans, Marlon Wayans
Classe: Comédia
Sinopse:
Dois irmãos negros, agentes do FBI em Nova York, fazem-se passar por louras patricinhas, herdeiras milionárias, para desmantelar um plano de sequestro.
