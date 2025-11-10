fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 10/11/2025 às 8:42
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Nesta terça-feira (11), às 15h25, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme As Branquelas.

Ficha Técnica:

As Branquelas

Título Original: White Chicks

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2004

Diretor: Keenen Ivory Wayans

Elenco: Frankie Faison, John Heard, Jaime King, Lochlyn Munro, Shawn Wayans, Marlon Wayans

Classe: Comédia

Sinopse:

Dois irmãos negros, agentes do FBI em Nova York, fazem-se passar por louras patricinhas, herdeiras milionárias, para desmantelar um plano de sequestro.

