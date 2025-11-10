Eliane Giardini esclarece fala sobre rumores da continuação de Avenida Brasil: “Ninguém falou nada”
Eliane Giardini se pronunciou após ter causado repercussão ao comentar sobre a possível continuação de Avenida Brasil (2012), na Globo, durante participação em uma palestra, que viralizou nas redes sociais.
Na ocasião, o mediador do encontro mencionou que o próximo trabalho dela será com João Emanuel Carneiro, autor da trama original, prevista para ir ao ar no horário das nove da emissora em 2027. Ela, então, refletiu sobre risco de dar continuidade à uma história que marcou época.
Além disto, Eliane Giardini, que interpretou Muricy, a mãe de Tufão (Murilo Benício) deixou subtendido que haveria a possibilidade de integrar o elenco da continuação de Avenida Brasil. Todavia, por meio do X (antigo Twitter), a atriz veterana desmentiu a informação.
“Ninguém falou nada”
“Não há nada confirmado oficialmente. Ninguém me falou nada ainda. Eu só ouvi rumores. Por enquanto minha única certeza é gravar ‘Eta Mundo Melhor’ na s próximas semanas. Quando eu tiver algum convite oficial te falo. Beijos”, declarou Giardini, em resposta à um internauta.
