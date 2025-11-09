Qual jogo vai passar na Globo hoje (09/11)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com seis confrontos programados para este domingo (09). Confira onde assistir ao vivo às partidas da 33ª rodada.
Neste domingo, 09 de novembro de 2025, seis jogos movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro.
A TV Globo exibirá apenas três partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 16h (horário de Brasília), o Vitória recebe o Botafogo em duelo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.
No mesmo horário, mais dois confrontos serão transmitidos pela Globo: Corinthians x Ceará e Cruzeiro x Fluminense.
Jogos deste domingo (09)
Domingo, 09/11
- 16h - Vitória x Botafogo
- 16h - Cruzeiro x Fluminense
- 16h - Corinthians x Ceará
- 18h30 - Flamengo x Santos
- 20h30 - Fortaleza x Grêmio
- 20h30 - Mirassol x Palmeiras
Programação da Globo hoje (09)
- 04:15 - Corujão II – A Galinha Turuleca
- 05:50 - Santa Missa
- 06:40 - Globo Repórter
- 07:30 - Globo Comunidade (praça)
- 08:00 - Auto Esporte
- 08:30 - Globo Rural
- 10:05 - Viver Sertanejo
- 11:00 - Esporte Espetacular
- 12:30 - Temperatura Máxima – Mussum, O Filmis
- 14:20 - Domingão com Huck
- 15:30 - Bora Pro Jogo
- 15:45 - Futebol
- 18:10 - Domingão com Huck
- 20:30 - Fantástico
- 23:35 - Festival Afropunk 2025
- 00:20 - Domingo Maior – Jackie Brown
- 03:00 - Comédia na Madruga I
- 03:30 - Comédia na Madruga II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.