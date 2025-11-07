fechar
Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Mengão segue na disputa pelo título e conta com retorno de Bruno Henrique. O Peixe luta para sair do Z-4 e terá Neymar de volta no confronto.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/11/2025 às 15:05
Carrascal celebra gol do Flamengo com Samuel Lino
Carrascal celebra gol do Flamengo com Samuel Lino - Instagram/Conmebol

Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.

Como chegam as equipes?

O Flamengo chega embalado, mas sob pressão na briga pelo título. Vice-líder com 65 pontos, o Rubro-Negro vem de empate contra o São Paulo e precisa vencer para seguir na cola do Palmeiras.

Filipe Luís não terá Gonzalo Plata, suspenso, mas conta com o retorno de Bruno Henrique.

Já o Santos vive situação delicada. Derrotado pelo Palmeiras na última rodada, o Peixe ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos.

A equipe precisa pontuar para tentar sair do Z-4. Para o confronto, Vojvoda terá os retornos de Neymar e Luan Peres, mas não contará com Mayke e Victor Hugo.

Onde assistir ao vivo?

  • Premiere (pay-per-view)

Ficha de jogo

  • Data: 09/11/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã
  • Torneio: Campeonato Brasileiro
  • Onde assistir: Premiere.

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

