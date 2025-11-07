Flamengo x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Mengão segue na disputa pelo título e conta com retorno de Bruno Henrique. O Peixe luta para sair do Z-4 e terá Neymar de volta no confronto.
Santos e Flamengo se enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã.
Como chegam as equipes?
O Flamengo chega embalado, mas sob pressão na briga pelo título. Vice-líder com 65 pontos, o Rubro-Negro vem de empate contra o São Paulo e precisa vencer para seguir na cola do Palmeiras.
Filipe Luís não terá Gonzalo Plata, suspenso, mas conta com o retorno de Bruno Henrique.
Já o Santos vive situação delicada. Derrotado pelo Palmeiras na última rodada, o Peixe ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 33 pontos.
A equipe precisa pontuar para tentar sair do Z-4. Para o confronto, Vojvoda terá os retornos de Neymar e Luan Peres, mas não contará com Mayke e Victor Hugo.
Onde assistir ao vivo?
- Premiere (pay-per-view)
Ficha de jogo
- Data: 09/11/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Onde assistir: Premiere.
Prováveis escalações
Flamengo
Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.
Santos
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza; João Schimidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal. Técnico: Juan Pablo Vojvoda