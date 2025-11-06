Flamengo empata com São Paulo e perde chance de ultrapassar Palmeiras na briga pelo título

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com o empate, o clube carioca atingiu a mesma pontuação do líder Palmeiras, que disputa clássico contra o Santos, nesta quinta-feira (6)

O Flamengo não conseguiu garantir a ultrapassagem ao Palmeiras na tabela do Brasileirão ao empatar em 2 a 2 com o São Paulo, nesta quarta-feira (5), pela 32ª rodada, em partida realizada na Vila Belmiro. Apesar de ter reagido após sair atrás no placar, o Rubro-Negro permitiu que o Tricolor chegasse à igualdade final, encerrando a sequência de boas notícias para o time carioca.

A partida começou com um susto: aos dois minutos, após um cruzamento, Luciano aproveitou uma dividida para abrir o placar para o São Paulo. A resposta do time de Filipe Luís foi imediata e vigorosa.

Ainda no primeiro tempo, Pablo Maia cometeu pênalti em Arrascaeta, e o próprio uruguaio converteu a cobrança, empatando o jogo. A partir daí, o Flamengo demonstrou superioridade, trocando passes e pressionando o adversário até conseguir a virada após o intervalo.

A pressão deu resultado: após insistência, o Flamengo capitalizou uma falha defensiva do São Paulo. Samuel Lino completou um cruzamento da direita para colocar o Rubro-Negro na frente.

O momento parecia consolidar a liderança provisória, mas a situação mudou drasticamente com a expulsão direta de Plata, ainda com a vantagem no placar.

Mesmo com a vantagem numérica, o Flamengo não conseguiu segurar o ímpeto são-paulino, que pressionou até o fim. A falta de efetividade defensiva nos minutos finais permitiu que Ferreirinha empatasse o jogo após cruzamento de Maik, selando o 2 a 2.

Com o resultado, o Flamengo atinge 65 pontos, a mesma pontuação do Palmeiras, que ainda joga na rodada. A chance de assumir a ponta provisória foi desperdiçada.

Outros jogos do Brasileirão

Além de Sâo Paulo x Flamengo, mais seis jogos movimentaram a 32ª rodada na noite desta quarta-feira (5). Foram eles: Red Bull Bragantino 2x1 Corinthians, Vitória 1x0 Internacional, Sport 0x2 Juventude, Botafogo 3x0 Vasco e Atlético-MG 3x0 Bahia. Fluminense x Mirassol (19h30), Ceará x Fortaleza (20h) e Palmeiras x Santos (21h30) encerram a rodada nesta quinta-feira (6).