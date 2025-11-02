Transmissão Vasco x São Paulo ao vivo online grátis: confira onde assistir
Cruz-Maltino está invicto há quatro jogos e busca a vitória para se aproximar dos líderes. Tricolor vive fase instável, mas vem de resultado postiivo
Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (02), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.
Transmissão Vasco x São Paulo ao vivo online grátis
A partida será transmitida ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (plataforma de streaming). As transmissões de TV aberta e Youtube são totalmente gratuitas, será necessário apenas se cadastrar para acompanhar o jogo.
Como chegam as equipes
Invicto há quatro partidas, o Vasco vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, a equipe venceu o Red Bull Bragantino, por 3 a 0. O Cruz-Maltino está em oitavo lugar na tabela.
O São Paulo venceu o Bahia na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, em resultado que encerrou uma sequência de três derrotas seguidas, por parte do clube tricolor.
Ficha técnica
- Data e Horário: Domingo (02/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
- Competição: Brasileirão – Rodada 31
- Local: São Januário, em Rio de Janeiro (SP)
- Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis Escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.
São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo