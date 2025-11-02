Transmissão Vasco x São Paulo ao vivo online grátis: confira onde assistir

fechar
Cruz-Maltino está invicto há quatro jogos e busca a vitória para se aproximar dos líderes. Tricolor vive fase instável, mas vem de resultado postiivo

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/11/2025 às 16:00
Lucas Moura, atacante do São Paulo
Lucas Moura, atacante do São Paulo - Reprodução/ São Paulo

Vasco e São Paulo se enfrentam neste domingo (02), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado em São Januário, no Rio de Janeiro.

Transmissão Vasco x São Paulo ao vivo online grátis

A partida será transmitida ao vivo pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (plataforma de streaming). As transmissões de TV aberta e Youtube são totalmente gratuitas, será necessário apenas se cadastrar para acompanhar o jogo.

Como chegam as equipes

Invicto há quatro partidas, o Vasco vive sua melhor fase no Campeonato Brasileiro. Na rodada anterior, a equipe venceu o Red Bull Bragantino, por 3 a 0. O Cruz-Maltino está em oitavo lugar na tabela.

O São Paulo venceu o Bahia na rodada anterior, pelo placar de 2 a 0, em resultado que encerrou uma sequência de três derrotas seguidas, por parte do clube tricolor.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Domingo (02/11) – 18h30 (Horário de Brasília)
  • Competição: Brasileirão – Rodada 31
  • Local: São Januário, em Rio de Janeiro (SP)
  • Onde Assistir: Record, CazéTV e Premiere

Prováveis Escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan. Técnico: Fernando Diniz.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas e Tapia. Técnico: Hernán Crespo

 

