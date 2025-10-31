fechar
Cruzeiro x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Raposa está invicta há cinco jogos e vem de empate contra o Palmeiras. Leão, por outro lado, foi derrotado pelo Corinthians na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 31/10/2025 às 13:04
Matheus Pereira abraça Romero após gol do Cruzeiro
Matheus Pereira abraça Romero após gol do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Vitória irão se enfrentar neste sábado (01), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O Cruzeiro vem de empate em duelo contra o Palmeiras, sem gols. O time mineiro está em terceiro lugar na tabela, com 57 pontos, e busca a vitória para se aproximar dos líderes.

Por outro lado, o Vitória ocupa a 17ª colocação e precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. O time da capital baiana foi derrotado na rodada anterior, em duelo contra o Corinthians.

Onde assistir Cruzeiro x Vitória ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de pay-per-view Premiere.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (01/11) – 16h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Série A – Rodada 31
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
  • Onde Assistir: Premiere

Prováveis Escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathan Jesus, Gamarra e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Vitória: Thiago Couto; Willian Oliveira, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Ricardo Ryller, Dudu, Cantalapiedra e Ramon; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

