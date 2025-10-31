Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tottenham vive boa fase e busca vencer o Chelsea para seguir entre os líderes. Os Blues tentam reagir e manter o bom retrospecto no clássico.

O Tottenham recebe o Chelsea nesta sábado, 1º de novembro de 2025, em um dos confrontos mais esperados da rodada da Premier League.

O clássico londrino acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, a partir das 17h (horário de Brasília), prometendo fortes emoções entre dois gigantes em momentos distintos na competição.

Como chegam as equipes?

O Tottenham atravessa um bom momento na Premier League e tenta se firmar entre os primeiros colocados.

Sob o comando de Ange Postecoglou, a equipe conta com o retorno do zagueiro Cristian Romero e com o faro de gol de Son Heung-min para buscar uma vitória importante diante da torcida e encerrar o jejum contra o rival.

O Chelsea, por sua vez, tenta engrenar após uma fase de irregularidade.

O técnico Enzo Maresca aposta na juventude de Cole Palmer e Nicolas Jackson, além da experiência de Raheem Sterling, para manter a boa sequência de resultados recentes sobre o Tottenham e ganhar confiança na luta pelas primeiras posições.

Onde assistir ao vivo?

O clássico entre Tottenham x Chelsea terá transmissão ao vivo pelo Disney +, a partir das 17h (de Brasília), com pré-jogo completo e cobertura de bastidores.

Ficha técnica

Competição: Premier League 2025/26 – 12ª rodada

Premier League 2025/26 – 12ª rodada Data: Sábado, 1º de novembro de 2025

Sábado, 1º de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)

Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING) Transmissão: ESPN e Star+

Prováveis escalações

Tottenham

Vicario; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Spence; João Palhinha e Bentancur; Kudus, Sarr e Simons; Richarlison.

Chelsea

Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Estêvão e Garnacho; João Pedro.