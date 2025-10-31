fechar
Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Tottenham vive boa fase e busca vencer o Chelsea para seguir entre os líderes. Os Blues tentam reagir e manter o bom retrospecto no clássico.

Por João Victor Tavares Publicado em 31/10/2025 às 13:34
O brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea
O brasileiro João Pedro, atacante do Chelsea - Instagram/Chelsea

O Tottenham recebe o Chelsea nesta sábado, 1º de novembro de 2025, em um dos confrontos mais esperados da rodada da Premier League.

O clássico londrino acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, a partir das 17h (horário de Brasília), prometendo fortes emoções entre dois gigantes em momentos distintos na competição.

Como chegam as equipes?

O Tottenham atravessa um bom momento na Premier League e tenta se firmar entre os primeiros colocados.

Sob o comando de Ange Postecoglou, a equipe conta com o retorno do zagueiro Cristian Romero e com o faro de gol de Son Heung-min para buscar uma vitória importante diante da torcida e encerrar o jejum contra o rival.

O Chelsea, por sua vez, tenta engrenar após uma fase de irregularidade.

O técnico Enzo Maresca aposta na juventude de Cole Palmer e Nicolas Jackson, além da experiência de Raheem Sterling, para manter a boa sequência de resultados recentes sobre o Tottenham e ganhar confiança na luta pelas primeiras posições.

Onde assistir ao vivo?

O clássico entre Tottenham x Chelsea terá transmissão ao vivo pelo Disney +, a partir das 17h (de Brasília), com pré-jogo completo e cobertura de bastidores.

Ficha técnica

  • Competição: Premier League 2025/26 – 12ª rodada
  • Data: Sábado, 1º de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)
  • Transmissão: ESPN e Star+

Prováveis escalações

Tottenham

Vicario; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Spence; João Palhinha e Bentancur; Kudus, Sarr e Simons; Richarlison.

Chelsea

Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Estêvão e Garnacho; João Pedro.

