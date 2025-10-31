Tottenham x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Tottenham vive boa fase e busca vencer o Chelsea para seguir entre os líderes. Os Blues tentam reagir e manter o bom retrospecto no clássico.
O Tottenham recebe o Chelsea nesta sábado, 1º de novembro de 2025, em um dos confrontos mais esperados da rodada da Premier League.
O clássico londrino acontece no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, a partir das 17h (horário de Brasília), prometendo fortes emoções entre dois gigantes em momentos distintos na competição.
Como chegam as equipes?
O Tottenham atravessa um bom momento na Premier League e tenta se firmar entre os primeiros colocados.
Sob o comando de Ange Postecoglou, a equipe conta com o retorno do zagueiro Cristian Romero e com o faro de gol de Son Heung-min para buscar uma vitória importante diante da torcida e encerrar o jejum contra o rival.
O Chelsea, por sua vez, tenta engrenar após uma fase de irregularidade.
O técnico Enzo Maresca aposta na juventude de Cole Palmer e Nicolas Jackson, além da experiência de Raheem Sterling, para manter a boa sequência de resultados recentes sobre o Tottenham e ganhar confiança na luta pelas primeiras posições.
Onde assistir ao vivo?
O clássico entre Tottenham x Chelsea terá transmissão ao vivo pelo Disney +, a partir das 17h (de Brasília), com pré-jogo completo e cobertura de bastidores.
Ficha técnica
- Competição: Premier League 2025/26 – 12ª rodada
- Data: Sábado, 1º de novembro de 2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Tottenham Hotspur Stadium, Londres (ING)
- Transmissão: ESPN e Star+
Prováveis escalações
Tottenham
Vicario; Pedro Porro, Danso, Van de Ven e Spence; João Palhinha e Bentancur; Kudus, Sarr e Simons; Richarlison.
Chelsea
Sánchez; Reece James, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Estêvão e Garnacho; João Pedro.