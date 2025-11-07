fechar
Onde assistir | Notícia

Fortaleza x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Leão luta para sair do Z-4 e busca manter a reação em casa, enquanto o Grêmio chega oscilando e ainda distante de uma situação tranquila na tabela.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/11/2025 às 14:14
Yago Picachu com a faixa de capitão do Fortaleza
Yago Picachu com a faixa de capitão do Fortaleza - Mateus Lotif/Fortaleza

Fortaleza e Grêmio se enfrentam neste domingo (09), em duelo importante pela reta final da temporada. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, com início marcado para às 20h30 (horário de Brasília).

Como chegam?

O Fortaleza é o penúltimo colocado da tabela e segue lutando para escapar do rebaixamento.

A equipe de Martín Palermo somou três jogos sem perder recentemente, incluindo vitória sobre o Flamengo e empates contra Santos e Ceará, e tenta manter a reação dentro de casa.

Já o Grêmio está na parte inferior da classificação e ainda não vive situação confortável, estando a seis pontos do Z-4.

O time vem de derrota para o Cruzeiro, mas, nos últimos cinco jogos, acumulou duas vitórias e três derrotas, oscilando na reta final da competição.

Onde assistir ao vivo?

A partida Fortaleza x Grêmio terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view), para todo o Brasil.

Ficha de jogo

  • Fortaleza x Grêmio
  • Competição: Campeonato Brasileiro
  • Data: Domingo, 09 de novembro
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza-CE
  • Transmissão: Premiere

Leia Também

Prováveis escalações

Fortaleza

Brenno; Mancuso, Brítez, Avila, B. Pacheco; Sasha, Pierre, Pochettino; Herrera, B. Lopes, Bareiro. Técnico: Martin Pelermo

Grêmio

Volpi; Lucas, Noriega, Kanneman, Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Alysson, Amuzu, Carlos. Técnico: Mano Menezes

