Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações
City e Liverpool chegam embalados! Os Citizens vêm de duas vitórias no Etihad, enquanto os Reds também venceram seus dois últimos jogos em Anfield.
Manchester City e Liverpool fazem neste domingo (9) o último e principal jogo da 11ª rodada da Premier League.
Confronto direto do segundo contra o terceiro colocado do Inglês, a partida acontece às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, casa dos Citizens.
Como chegam as equipes?
O Manchester City, vice-líder da Premier League, vem embalado por duas vitórias consecutivas: 3 a 1 sobre o Bournemouth no campeonato e 4 a 1 contra o Borussia Dortmund pela Champions, ambos no Etihad Stadium.
Já o Liverpool também chega em boa fase, após vencer o Aston Villa por 2 a 0 na Premier League e superar o Real Madrid por 1 a 0 na Champions, jogando em Anfield.
Onde assistir ao vivo?
O confronto será transmitido nas duas plataformas:
- ESPN: canal de TV por assinatura
- Disney+: streaming ao vivo
Ficha de jogo
- Data: domingo, 9 de novembro de 2025
- Horário: 13h30 (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, em Manchester
- Competição: 11ª rodada da Premier League
- Transmissão: ESPN e Disney +
Prováveis escalações
Manchester City
Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ruben Dias e Gvardiol (O'Reilly); Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Liverpool
Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo (Wirtz); Ekitiké. Técnico: Arne Slot.