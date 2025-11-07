fechar
Manchester City x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

City e Liverpool chegam embalados! Os Citizens vêm de duas vitórias no Etihad, enquanto os Reds também venceram seus dois últimos jogos em Anfield.

Por João Victor Tavares Publicado em 07/11/2025 às 12:21
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City
Haaland e Matheus Nunes comemoram gol do Manchester City - Reprodução/ Manchester City

Manchester City e Liverpool fazem neste domingo (9) o último e principal jogo da 11ª rodada da Premier League.

Confronto direto do segundo contra o terceiro colocado do Inglês, a partida acontece às 13h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, casa dos Citizens.

Como chegam as equipes?

O Manchester City, vice-líder da Premier League, vem embalado por duas vitórias consecutivas: 3 a 1 sobre o Bournemouth no campeonato e 4 a 1 contra o Borussia Dortmund pela Champions, ambos no Etihad Stadium.

Já o Liverpool também chega em boa fase, após vencer o Aston Villa por 2 a 0 na Premier League e superar o Real Madrid por 1 a 0 na Champions, jogando em Anfield.

Onde assistir ao vivo?

O confronto será transmitido nas duas plataformas:

  • ESPN: canal de TV por assinatura
  • Disney+: streaming ao vivo

Ficha de jogo

  • Data: domingo, 9 de novembro de 2025
  • Horário: 13h30 (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, em Manchester
  • Competição: 11ª rodada da Premier League
  • Transmissão: ESPN e Disney +

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma; Matheus Nunes, Stones, Ruben Dias e Gvardiol (O'Reilly); Nico González, Bernardo Silva e Phil Foden; Cherki, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Liverpool

Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo (Wirtz); Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

