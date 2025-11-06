fechar
Transmissão Ceará x Fortaleza ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Ceará chega embalado após vencer o Flu e segue sonhando com pré-Libertadores. Já o Fortaleza luta para deixar o Z-4 e tenta manter a reação.

Por João Victor Tavares Publicado em 06/11/2025 às 18:00
Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza contra o Flamengo
Breno Lopes comemora gol pelo Fortaleza contra o Flamengo - Mateus Lotif/Fortaleza

Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, disponível na TV por assinatura e também na versão online para assinantes do serviço.

Vale destacar que o confronto não será exibido gratuitamente no Globoplay. Para assistir, é necessário ter a assinatura do Premiere, seja no pacote da operadora ou via streaming.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Jogo: Ceará x Fortaleza
  • Data: Quinta-feira, 6 de novembro
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão
  • Rodada: 32ª rodada do Brasileirão 2025
  • Transmissão ao vivo: Premiere 

Prováveis escalações

Ceará

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.

Fortaleza

Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.

