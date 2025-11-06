Transmissão Ceará x Fortaleza ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Ceará chega embalado após vencer o Flu e segue sonhando com pré-Libertadores. Já o Fortaleza luta para deixar o Z-4 e tenta manter a reação.
Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025.
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, disponível na TV por assinatura e também na versão online para assinantes do serviço.
Vale destacar que o confronto não será exibido gratuitamente no Globoplay. Para assistir, é necessário ter a assinatura do Premiere, seja no pacote da operadora ou via streaming.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Jogo: Ceará x Fortaleza
- Data: Quinta-feira, 6 de novembro
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão
- Rodada: 32ª rodada do Brasileirão 2025
- Transmissão ao vivo: Premiere
Prováveis escalações
Ceará
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Zanocelo, Richardson e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.
Fortaleza
Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes e Bareiro.