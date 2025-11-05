Praia Clube x Minas: onde assistir ao vivo à Superliga Feminina e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Praia oscila após bom início, enquanto o Minas segue invicto e embalado. No Mineiro, o Minas levou a melhor por 3 a 0 e ficou com o título.

Praia Clube e Minas vão se enfrentar pela primeira vez na Superliga Feminina 2025/26 nesta sexta-feira (7), às 21h (horário de Brasília). O duelo é válido pela 4ª rodada e acontecerá no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia.

Como chegam as equipes?

O Praia Clube começou bem, mas chega em momento de oscilação: venceu Brasília e Maringá, porém perdeu para Sesc RJ Flamengo e Fluminense nas últimas rodadas.

Já o Minas vive fase positiva. A equipe venceu os três primeiros jogos e segue entre as invictas da competição, ao lado de Osasco, Sesi Bauru e Sesc Flamengo.

As equipes já se enfrentaram nesta temporada pelo Campeonato Mineiro, com vitória do Minas por 3 a 0, resultado que garantiu o título estadual.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta sexta-feira (07) terá transmissão ao vivo no canal SporTV 2. Além disso, você também poderá acompanhar a partida pelo streaming oficial da competição, a VBTV.

Ficha de jogo

Data: 7 de novembro, sexta-feira

7 de novembro, sexta-feira Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Ginásio Homero Santos, em Uberlândia

Ginásio Homero Santos, em Uberlândia Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Confira as últimas 10 partidas entre Praia Clube e Minas