Volei | Notícia

Praia Clube x Minas: onde assistir ao vivo à Superliga Feminina e horário

Praia oscila após bom início, enquanto o Minas segue invicto e embalado. No Mineiro, o Minas levou a melhor por 3 a 0 e ficou com o título.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/11/2025 às 14:50
Imagem de Payton Craffrey, jogadora do Dentil Praia Clube
Imagem de Payton Craffrey, jogadora do Dentil Praia Clube - Eliezer Esportes / Praia Clube

Praia Clube e Minas vão se enfrentar pela primeira vez na Superliga Feminina 2025/26 nesta sexta-feira (7), às 21h (horário de Brasília). O duelo é válido pela 4ª rodada e acontecerá no Ginásio Homero Santos, em Uberlândia.

Como chegam as equipes?

O Praia Clube começou bem, mas chega em momento de oscilação: venceu Brasília e Maringá, porém perdeu para Sesc RJ Flamengo e Fluminense nas últimas rodadas.

Já o Minas vive fase positiva. A equipe venceu os três primeiros jogos e segue entre as invictas da competição, ao lado de Osasco, Sesi Bauru e Sesc Flamengo.

As equipes já se enfrentaram nesta temporada pelo Campeonato Mineiro, com vitória do Minas por 3 a 0, resultado que garantiu o título estadual.

Onde assistir ao vivo?

O confronto desta sexta-feira (07) terá transmissão ao vivo no canal SporTV 2. Além disso, você também poderá acompanhar a partida pelo streaming oficial da competição, a VBTV.

Ficha de jogo

  • Data: 7 de novembro, sexta-feira
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Ginásio Homero Santos, em Uberlândia
  • Onde assistir: SporTV2 e VBTV

Confira as últimas 10 partidas entre Praia Clube e Minas

  • 04/10/2025 – Praia Clube 0 x 3 Minas – Campeonato Mineiro 2025
  • 21/03/2025 – Minas 1 x 3 Praia Clube – primeira fase da Superliga Feminina 2024/25
  • 10/03/2025 – Minas 2 x 3 Praia Clube – semifinal do Sul-Americano 2025
  • 10/12/2024 – Praia Clube 3 x 2 Minas – primeira fase da Superliga Feminina 2024/25
  • 05/10/2025 – Praia Clube 0 x 3 Minas – Final do Campeonato Mineiro 2024
  • 22/09/2024 – Minas 2 x 3 Praia Clube – primeira fase do Campeonato Mineiro 2024
  • 21/04/2024 – Minas 3 x 1 Praia Clube – Final da Superliga Feminina 2023/2024
  • 22/03/2024 – Praia Clube 0 x 3 Minas – primeira fase da Superliga 2023/24
  • 03/03/2024 – Praia Clube 3 x 2 Minas – Final da Copa Brasil de Vôlei Feminino 2024
  • 18/02/2024 – Praia Clube 2 x 3 Minas – Final do Sul-Americano 2024

