Classificação da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira tabela em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na disputa pelo título entre outubro e maio, com playoffs e final marcada para 3 de maio.

A Superliga Feminina 2025/26 já está chegando e promete uma temporada intensa! Serão 12 equipes brigando pelo título entre outubro de 2025 e maio de 2026.

Na primeira fase, todos jogam entre si em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno vai até dezembro, o segundo segue até março, e depois começam quartas, semifinais e a final marcada para 3 de maio.

O Osasco inicia o campeonato em alta, após conquistar o título e quebrar a sequência de Minas e Praia Clube, que vinham dominando desde 2018.

O Sesc RJ Flamengo, por sua vez, segue como o maior campeão da história, acumulando 12 troféus.

Enquanto isso, a briga na parte de baixo também promete emoção: as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série B.

Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

Osasco – 8 pts Sesi Vôlei Bauru – 8 pts Minas – 8 pts Sesc RJ Flamengo – 6 pts Praia Clube – 6 pts Fluminense – 5 pts Maringá – 4 pts Mackenzie – 3 pts Brasília – 2 pts Tijuca Tênis Clube – 2 pts Paulistano/Barueri – 1 pt Sorocaba – 0 pt

Leia Também Classificação da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26: veja a tabela atualizada em tempo real

Resultados da Superliga Feminina 2025/26

Rodada 1

Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24

Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.

Minas 3 x 1 Mackenzie - 24/12, 25/18, 21/25 e 25/21

Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Sorocaba – 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20

Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Osasco – 26/24, 17/25, 16/25, 25/22 e 9/15

Rodada 2

Praia Clube 3 x 1 Maringá - 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22

Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Brasília - 25/19, 25/16, 27/29, 20/25 e 12/15

Osasco 3 x 0 Sorocaba - 25/10, 25/21 e 25/20

Paulistano/Barueri 2 x 3 Minas - 20/25, 25/23, 20/25, 25/22 e 12/15

Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie - 25/21, 25/17 e 25/14

09 de dezembro (ter) – 21h: Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Rio de Janeiro-RJ, Ginásio do Hebraica

Rodada 3