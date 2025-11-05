Classificação da Superliga Feminina de Vôlei atualizada: confira tabela em tempo real
A Superliga Feminina 2025/26 já está chegando e promete uma temporada intensa! Serão 12 equipes brigando pelo título entre outubro de 2025 e maio de 2026.
Na primeira fase, todos jogam entre si em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno vai até dezembro, o segundo segue até março, e depois começam quartas, semifinais e a final marcada para 3 de maio.
O Osasco inicia o campeonato em alta, após conquistar o título e quebrar a sequência de Minas e Praia Clube, que vinham dominando desde 2018.
O Sesc RJ Flamengo, por sua vez, segue como o maior campeão da história, acumulando 12 troféus.
Enquanto isso, a briga na parte de baixo também promete emoção: as duas últimas colocadas serão rebaixadas para a Série B.
Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
- Osasco – 8 pts
- Sesi Vôlei Bauru – 8 pts
- Minas – 8 pts
- Sesc RJ Flamengo – 6 pts
- Praia Clube – 6 pts
- Fluminense – 5 pts
- Maringá – 4 pts
- Mackenzie – 3 pts
- Brasília – 2 pts
- Tijuca Tênis Clube – 2 pts
- Paulistano/Barueri – 1 pt
- Sorocaba – 0 pt
Resultados da Superliga Feminina 2025/26
Rodada 1
- Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24
- Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.
- Minas 3 x 1 Mackenzie - 24/12, 25/18, 21/25 e 25/21
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Sorocaba – 22/25, 25/17, 25/19 e 25/20
- Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Osasco – 26/24, 17/25, 16/25, 25/22 e 9/15
Rodada 2
- Praia Clube 3 x 1 Maringá - 25/17, 23/25, 25/23 e 25/22
- Tijuca Tênis Clube 2 x 3 Brasília - 25/19, 25/16, 27/29, 20/25 e 12/15
- Osasco 3 x 0 Sorocaba - 25/10, 25/21 e 25/20
- Paulistano/Barueri 2 x 3 Minas - 20/25, 25/23, 20/25, 25/22 e 12/15
- Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Mackenzie - 25/21, 25/17 e 25/14
- 09 de dezembro (ter) – 21h: Fluminense x Sesc RJ Flamengo – Rio de Janeiro-RJ, Ginásio do Hebraica
Rodada 3
- Mackenzie 3 x 0 Sorocaba – 25/7, 25/11 e 25/13
- Maringá 3 x 0 Tijuca Tênis Clube – 25/22, 25/10 e 25/20
- Osasco 3 x 1 Brasília – 25/17, 25/16, 19/25 e 25/17
- Paulistano/Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru – 25/23, 25/21, 17/25, 21/25 e 15/25
- Minas 3 x 1 Fluminense – 25/20, 25/21, 21/25 e 25/19
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Praia Clube – 25/22, 25/22 e 26/24