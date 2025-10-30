Gerdau Minas x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Gerdau Minas busca manter a boa fase em casa, enquanto o Fluminense aposta na velocidade e no ataque para surpreender fora de casa.

A Superliga Feminina de Vôlei 2025 segue pegando fogo e um dos jogos mais aguardados da rodada é entre Gerdau Minas e Fluminense. O duelo acontece nesta sexta-feira (31), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas vem mantendo um bom desempenho na temporada, se destacando pela consistência e pelo equilíbrio entre ataque e defesa.

O time mineiro busca aproveitar a força da sua torcida para conquistar mais uma vitória em casa.

O Fluminense, por sua vez, quer melhorar sua posição na tabela e mostrar evolução nas partidas fora de casa. A equipe aposta na velocidade e nas jogadas de meio de rede para surpreender o adversário.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Gerdau Minas e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo VBTV, plataforma oficial da competição.

Ficha de jogo