Volei | Notícia

Gerdau Minas x Fluminense: onde assistir ao vivo e horário

Gerdau Minas busca manter a boa fase em casa, enquanto o Fluminense aposta na velocidade e no ataque para surpreender fora de casa.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 15:03
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina de Voleibol 2024-25
Imagem das jogadoras do Gerdau Minas na Superliga Feminina de Voleibol 2024-25 - Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube

A Superliga Feminina de Vôlei 2025 segue pegando fogo e um dos jogos mais aguardados da rodada é entre Gerdau Minas e Fluminense. O duelo acontece nesta sexta-feira (31), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte.

Como chegam as equipes

O Gerdau Minas vem mantendo um bom desempenho na temporada, se destacando pela consistência e pelo equilíbrio entre ataque e defesa.

O time mineiro busca aproveitar a força da sua torcida para conquistar mais uma vitória em casa.

O Fluminense, por sua vez, quer melhorar sua posição na tabela e mostrar evolução nas partidas fora de casa. A equipe aposta na velocidade e nas jogadas de meio de rede para surpreender o adversário.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Gerdau Minas e Fluminense terá transmissão ao vivo pelo VBTV, plataforma oficial da competição.

Leia Também

Ficha de jogo

  • Partida: Gerdau Minas x Fluminense
  • Competição: Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
  • Data: 31/10/2025 (sexta-feira)
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: VBTV 

