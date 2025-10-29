Atlético-GO x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Dragão busca manter o bom desempenho em casa, enquanto o lanterna Paysandu precisa vencer para adiar o rebaixamento à Série C.

Atlético-GO x Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida, que pode decretar o rebaixamento do Paysandu, será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Como chegam as equipes?

O Atlético-GO vive situação estável na Série B, ocupando a 11ª posição com 48 pontos. O Dragão vem de derrota para o CRB fora de casa, mas mantém ótimo desempenho como mandante, com cinco vitórias seguidas em Goiânia.

O Paysandu, por outro lado, é o lanterna da competição, com 27 pontos. O time paraense não vence há cinco rodadas e chega pressionado após perder para o Avaí em casa.

A equipe está praticamente rebaixada e precisa vencer para adiar a queda à Série C.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Atlético-GO x Paysandu terá transmissão da Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

Data: 31/10/2025

31/10/2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Antônio Accioly (Goiânia)

Antônio Accioly (Goiânia) Onde assistir ao vivo: Disney +

Prováveis escalações

Atlético-GO

Vladimir; Valdir, Tito, Adriano Martins, Heron; Luizão, Ronald; Robert, Jean Dias, Yuri e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.

Paysandu

Matheus; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima, Denner; Marcelinho, Marlon e Wendel. Técnico: Márcio Fernandes.