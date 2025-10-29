fechar
Atlético-GO x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A equipe do Dragão busca manter o bom desempenho em casa, enquanto o lanterna Paysandu precisa vencer para adiar o rebaixamento à Série C.

Por João Victor Tavares Publicado em 29/10/2025 às 13:49
Jogadores do Atlético-GO comemoram gol na Série B
Jogadores do Atlético-GO comemoram gol na Série B - Reprodução/ Atlético-GO

Atlético-GO x Paysandu se enfrentam nesta sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida, que pode decretar o rebaixamento do Paysandu, será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Como chegam as equipes?

O Atlético-GO vive situação estável na Série B, ocupando a 11ª posição com 48 pontos. O Dragão vem de derrota para o CRB fora de casa, mas mantém ótimo desempenho como mandante, com cinco vitórias seguidas em Goiânia.

O Paysandu, por outro lado, é o lanterna da competição, com 27 pontos. O time paraense não vence há cinco rodadas e chega pressionado após perder para o Avaí em casa.

A equipe está praticamente rebaixada e precisa vencer para adiar a queda à Série C.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Atlético-GO x Paysandu terá transmissão da Disney+ (streaming).

Ficha de jogo

  • Data: 31/10/2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Antônio Accioly (Goiânia)
  • Onde assistir ao vivo: Disney +

Prováveis escalações

Atlético-GO

Vladimir; Valdir, Tito, Adriano Martins, Heron; Luizão, Ronald; Robert, Jean Dias, Yuri e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.

Paysandu

Matheus; Edilson, Thalisson, Thiago Heleno, Reverson; Ronaldo Henrique, André Lima, Denner; Marcelinho, Marlon e Wendel. Técnico: Márcio Fernandes.

