Fluminense x Praia Clube na Superliga Feminina de Vôlei: horário e onde assistir
A equipe do Praia vem de derrota para o Flamengo e é 5º na Superliga; Fluminense perdeu para o Minas e ocupa o 8º lugar na tabela.
O Praia Clube enfrenta o Fluminense em jogo adiantado da nona rodada da Superliga Feminina. O confronto acontecerá nesta terça-feira (04/11), no Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro, a partir das 20h (horário de Brasília).
Como chegam as equipes?
O Praia Clube vem de derrota por 3 sets a 0 para o Flamengo no Maracanãzinho, em um duelo equilibrado, mas com melhor consistência do time carioca.
Com duas vitórias e um revés na Superliga, a equipe mineira ocupa a 5ª posição, somando seis pontos.
Já o Fluminense perdeu para o Minas por 3 sets a 1, na Arena UniBH. A equipe tricolor teve dificuldades em manter o ritmo e soma apenas dois pontos na competição, com uma vitória no tie-break e duas derrotas, ocupando a 8ª colocação.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Minas e Fluminense, pela terceira rodada da Superliga Feminina de Vôlei, será transmitido pelo SporTV2 (TV fechada) e pela Volleyball TV (streaming).
Ficha de jogo
- Data: Terça-feira, 4 de novembro
- Horário: 20h
- Local: Ginásio da Hebraica, Rio de Janeiro (RJ)
- Onde assistir ao vivo: SporTV 2 e Volleyball TV