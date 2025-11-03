fechar
Liverpool x Real Madrid - onde assistir ao vivo, horário e escalações

Reds tentam reencontrar o bom momento na Champions após oscilar na Inglaterra. Já a equipe merengue vive fase excelente sob comando de Xabi Alonso.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 12:18 | Atualizado em 03/11/2025 às 12:46
Mbappé celebra gol pelo Real Madrid
Mbappé celebra gol pelo Real Madrid - Instagram/Real Madrid

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League. O jogo será disputado no Anfield Road, em Liverpool.

Como chegam as equipes?

Liverpool

Buscando retomar a confiança na temporada, o Liverpool vê na Liga dos Campeões uma chance de reagir após resultados irregulares na Inglaterra. Mesmo vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, os Reds perderam cinco dos últimos seis jogos nacionais.

Na Champions, venceram dois dos três compromissos e vêm embalados pela goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht, na Alemanha, partida em que Florian Wirtz se destacou com duas assistências.

Real Madrid

Vivendo grande fase sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid é um dos poucos times com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, com três vitórias em três jogos.

No cenário nacional, a equipe também lidera LaLiga com 30 pontos em dez rodadas. No último fim de semana, goleou o Valencia por 4 a 0, com dois gols de Kylian Mbappé.

O astro francês é o principal nome da “era Xabi Alonso”, somando 18 gols na temporada, cinco deles na Champions, onde divide a artilharia com Harry Kane, do Bayern de Munique.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão da SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming).

Ficha de jogo

  • Data: 04/11/2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Anfield Road, Liverpool
  • Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max

Prováveis escalações

Liverpool

Marmardashvili, Bradley, Konaté, van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Florian Wirtz e Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid

Courtois, Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Vini Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

