Liverpool x Real Madrid - onde assistir ao vivo, horário e escalações
Reds tentam reencontrar o bom momento na Champions após oscilar na Inglaterra. Já a equipe merengue vive fase excelente sob comando de Xabi Alonso.
Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League. O jogo será disputado no Anfield Road, em Liverpool.
Como chegam as equipes?
Liverpool
Buscando retomar a confiança na temporada, o Liverpool vê na Liga dos Campeões uma chance de reagir após resultados irregulares na Inglaterra. Mesmo vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, os Reds perderam cinco dos últimos seis jogos nacionais.
Na Champions, venceram dois dos três compromissos e vêm embalados pela goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht, na Alemanha, partida em que Florian Wirtz se destacou com duas assistências.
Real Madrid
Vivendo grande fase sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid é um dos poucos times com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, com três vitórias em três jogos.
No cenário nacional, a equipe também lidera LaLiga com 30 pontos em dez rodadas. No último fim de semana, goleou o Valencia por 4 a 0, com dois gols de Kylian Mbappé.
O astro francês é o principal nome da “era Xabi Alonso”, somando 18 gols na temporada, cinco deles na Champions, onde divide a artilharia com Harry Kane, do Bayern de Munique.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão da SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming).
Ficha de jogo
- Data: 04/11/2025
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Anfield Road, Liverpool
- Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max
Prováveis escalações
Liverpool
Marmardashvili, Bradley, Konaté, van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Florian Wirtz e Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.
Real Madrid
Courtois, Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Vini Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.