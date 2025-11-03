Liverpool x Real Madrid - onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Reds tentam reencontrar o bom momento na Champions após oscilar na Inglaterra. Já a equipe merengue vive fase excelente sob comando de Xabi Alonso.

Liverpool e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), às 17h (de Brasília), em partida válida pela 4ª rodada da Champions League. O jogo será disputado no Anfield Road, em Liverpool.

Como chegam as equipes?

Liverpool

Buscando retomar a confiança na temporada, o Liverpool vê na Liga dos Campeões uma chance de reagir após resultados irregulares na Inglaterra. Mesmo vindo de vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, os Reds perderam cinco dos últimos seis jogos nacionais.

Na Champions, venceram dois dos três compromissos e vêm embalados pela goleada por 5 a 1 sobre o Eintracht, na Alemanha, partida em que Florian Wirtz se destacou com duas assistências.

Real Madrid

Vivendo grande fase sob o comando de Xabi Alonso, o Real Madrid é um dos poucos times com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, com três vitórias em três jogos.

No cenário nacional, a equipe também lidera LaLiga com 30 pontos em dez rodadas. No último fim de semana, goleou o Valencia por 4 a 0, com dois gols de Kylian Mbappé.

O astro francês é o principal nome da “era Xabi Alonso”, somando 18 gols na temporada, cinco deles na Champions, onde divide a artilharia com Harry Kane, do Bayern de Munique.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão da SBT (canal aberto), TNT Sports (canal fechado) e HBO Max (streaming).

Ficha de jogo

Data: 04/11/2025

04/11/2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Anfield Road, Liverpool

Anfield Road, Liverpool Onde assistir: SBT, TNT Sports e HBO Max

Prováveis escalações

Liverpool

Marmardashvili, Bradley, Konaté, van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Florian Wirtz e Szoboszlai; Mohamed Salah, Hugo Ekitiké e Cody Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid

Courtois, Valverde, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Arda Güler, Jude Bellingham e Vini Jr; Kylian Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.