Champions League | Notícia

Classificação da Champions League 2025/26: confira a tabela completa após a 3ª rodada

A Champions League 2025/26 começou! Os oito primeiros avançam direto, do 9º ao 24º disputam repescagem da competição. PSG foi o último campeão.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/10/2025 às 14:59
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A Champions League 2025/26 já começou, e diversas equipes já saíram na frente nesta primeira rodada da competição.

Nesta fase inicial, os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto as equipes do 9º ao 24º lugar disputam uma repescagem para garantir suas vagas na fase eliminatória.

No ano passado, foi a primeira vez que a competição adotou esse formato, que funcionou muito bem. O campeão da última edição foi o PSG, comandado por Luis Enrique.

Classificação da Champions League 2025/26

  1. Paris Saint-Germain – 9 pts
  2. Bayern de Munique – 9 pts
  3. Internazionale – 9 pts
  4. Arsenal – 9 pts
  5. Real Madrid – 9 pts
  6. Borussia Dortmund – 7 pts
  7. Manchester City – 7 pts
  8. Newcastle – 6 pts
  9. Barcelona – 6 pts
  10. Liverpool – 6 pts
  11. Chelsea – 6 pts
  12. Sporting – 6 pts
  13. Qarabag – 6 pts
  14. Galatasaray – 6 pts
  15. Tottenham – 5 pts
  16. PSV Eindhoven – 4 pts
  17. Atalanta – 4 pts
  18. Olympique de Marselha – 3 pts
  19. Atlético de Madrid – 3 pts
  20. Club Brugge – 3 pts
  21. Athletic Bilbao – 3 pts
  22. Eintracht Frankfurt – 3 pts
  23. Napoli – 3 pts
  24. Union Saint-Gilloise – 2 pts
  25. Juventus – 2 pts
  26. Bodö/Glimt – 2 pts
  27. Monaco – 2 pts
  28. Slavia Praga – 2 pts
  29. Pafos – 2 pts
  30. Bayer Leverkusen – 2 pts
  31. Villarreal – 1 pt
  32. Copenhagen – 1 pt
  33. Olympiacos – 1 pt
  34. Kairat – 0 pts
  35. Benfica – 0 pts
  36. Ajax – 0 pts

Jogos da 4ª rodada da Champions League

04/11 – Terça-feira

  • 14h45 - Napoli x Eintracht Frankfurt
  • 14h45 - Slavia Praga x Arsenal
  • 17h00 - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique
  • 17h00 - Liverpool x Real Madrid
  • 17h00 - Atlético de Madrid x Union Saint-Gilloise
  • 17h00 - Juventus x Sporting
  • 17h00 - Tottenham x Copenhagen
  • 17h00 - Olympiacos x PSV Eindhoven
  • 17h00 - Bodö/Glimt x Monaco

05/11 – Quarta-feira

  • 14h45 - Qarabag x Chelsea
  • 14h45 - Pafos x Villarreal
  • 17h00 - Manchester City x Borussia Dortmund
  • 17h00 - Internazionale x Kairat
  • 17h00 - Benfica x Bayer Leverkusen
  • 17h00 - Club Brugge x Barcelona
  • 17h00 - Ajax x Galatasaray
  • 17h00 - Olympique de Marselha x Atalanta
  • 17h00 - Newcastle x Athletic Bilbao

Transmissões da Champions League

O SBT transmite uma partida por semana na TV aberta, enquanto TNT e Space exibem jogos na TV por assinatura. A plataforma de streaming Max passa todos os jogos da UEFA Champions League.

Agenda da Champions 2025/26

  • 16/09 a 28/01: Fase de liga (144 partidas no total)
  • 17 a 25 de fevereiro: Playoffs da primeira fase (definem oito dos classificados)
  • 10 a 18 de de março: Oitavas de final (16 melhores)
  • 7 a 15 de abril: Quartas de final (8 melhores)
  • 26/04 a 06/05: Semifinais (4 melhores)
  • 30/05/26: Final

